logo_ukra

BTC/USD

78713

ETH/USD

2468.75

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

52.09

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Після візиту глави ЦРУ до РФ Кремль вибухнув новими заявами про фронт
commentss НОВИНИ Всі новини

Після візиту глави ЦРУ до РФ Кремль вибухнув новими заявами про фронт

Спецслужби США та РФ підтримують зв'язок: Пєсков розповів про візит керівника ЦРУ та вибухнув заявами про фронт

26 серпня 2026, 14:13
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Взаємодія між розвідувальними відомствами Сполучених Штатів та Російської Федерації не припиняється навіть в умовах глибокої кризи у відносинах. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що керівнику РФ доповіли про нещодавні переговори очільника ЦРУ Джона Реткліффа з представниками російських силових структур.

Після візиту глави ЦРУ до РФ Кремль вибухнув новими заявами про фронт

Путін

"Контакти між спецслужбами Росії та США продовжуються навіть у найскладніші моменти двосторонніх відносин, — зазначив речник Кремля, коментуючи ситуацію, — це позитивний процес".

При цьому він додав, що офіційна Москва наразі не планує жодних дипломатичних чи політичних зустрічей з американською стороною безпосередньо через апарат Кремля.

Окрім теми таємного візиту американського високопосадовця, представник російської влади вдався до звичних пропагандистських наративів щодо війни в Україні та ситуації на передовій.

"Україна однозначно програє конфлікт, — безапеляційно заявив Пєсков, намагаючись апелювати до поточної ситуації на полі бою, — це демонструє динаміка на фронтах".

Спікер Кремля також висловив переконання, що владна структура в Києві нібито "руйнується зсередини і втрачає стійкість".

Крім того, російська сторона звинуватила західних партнерів у політичній короткозорості. Пєсков підкреслив, що вважає "великою помилкою нежелання європейців помічати системні проблеми в українському керівництві", намагаючись у такий спосіб посіяти сумніви серед країн Європейського Союзу щодо подальшої підтримки України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що білоруський диктатор несподівано оголосив перевірку боєготовності. У Радбезі прямо пов’язали рішення з візитом директора ЦРУ Джона Реткліффа до Росії.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини