Взаємодія між розвідувальними відомствами Сполучених Штатів та Російської Федерації не припиняється навіть в умовах глибокої кризи у відносинах. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що керівнику РФ доповіли про нещодавні переговори очільника ЦРУ Джона Реткліффа з представниками російських силових структур.

Путін

"Контакти між спецслужбами Росії та США продовжуються навіть у найскладніші моменти двосторонніх відносин, — зазначив речник Кремля, коментуючи ситуацію, — це позитивний процес".

При цьому він додав, що офіційна Москва наразі не планує жодних дипломатичних чи політичних зустрічей з американською стороною безпосередньо через апарат Кремля.

Окрім теми таємного візиту американського високопосадовця, представник російської влади вдався до звичних пропагандистських наративів щодо війни в Україні та ситуації на передовій.

"Україна однозначно програє конфлікт, — безапеляційно заявив Пєсков, намагаючись апелювати до поточної ситуації на полі бою, — це демонструє динаміка на фронтах".

Спікер Кремля також висловив переконання, що владна структура в Києві нібито "руйнується зсередини і втрачає стійкість".

Крім того, російська сторона звинуватила західних партнерів у політичній короткозорості. Пєсков підкреслив, що вважає "великою помилкою нежелання європейців помічати системні проблеми в українському керівництві", намагаючись у такий спосіб посіяти сумніви серед країн Європейського Союзу щодо подальшої підтримки України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що білоруський диктатор несподівано оголосив перевірку боєготовності. У Радбезі прямо пов’язали рішення з візитом директора ЦРУ Джона Реткліффа до Росії.