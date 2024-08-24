Последствия будут губительны. Чего РФ ждать от наступления ВСУ на Курщине

ВСУ навязали российским захватчикам свою инициативу, открыв в Курской области новый фронт, заявил секретарь комитета ВРУ по национальной безопасности, обороне и разведке, полковник СБУ Роман Костенко.

Украина наступает на Курскую область. Фото из открытых источников

"Вариантов развития действий ВСУ на Курщине может быть несколько. Во-первых, мы можем продолжать наступление. Это зависит от наших резервов, возможностей, а также от того, как враг будет перекидывать свои резервы. Противник перекидывает понемногу, но все равно у него еще нет возможности остановить фронт. Главное – мы продвигаемся, расширяем плацдарм. Соответственно, первый вариант – мы можем дальше продвигаться. Второй вариант — мы останавливаемся, закапываемся, делаем линии обороны и держим их", — прокомментировал Роман Костенко.

По словам полковника СБУ, цель Курской операции состоит в том, что ВСУ навязали свои действия противнику в другом направлении, что очень важно на войне.

"Это вообще изменяет ход войны. России нужно теперь будет пристраиваться. Видим, что у россиян в приоритете остается Донецкая область вместо своих земель. Но последствия Курской операции еще впереди, и они будут губительны для РФ", — подчеркнул он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что рейтинг одобрения и доверия к Владимиру Путину в России рекордно обрушился из-за Курской операции ВСУ, свидетельствуют результаты опроса госслужбы ВЦИОМ. Отмечается, что столь сильное недельное падение соцслужба не фиксировала за все время российского вторжения в Украину. Результаты опроса показали, что рейтинг одобрения действий российского диктатора с 12 по 18 августа упал на 3,5% по сравнению с предыдущей неделей и достиг 73,6%. Уровень доверия к Владимиру Путину за этот же период снизился на 2,6% — до 78,2%.