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Последствия будут губительны. Чего РФ ждать от наступления ВСУ на Курщине

ВСУ перехватили инициативу на поле боя

сегодня, 21:50
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Марьян Ощановский

ВСУ навязали российским захватчикам свою инициативу, открыв в Курской области новый фронт, заявил секретарь комитета ВРУ по национальной безопасности, обороне и разведке, полковник СБУ Роман Костенко.

Последствия будут губительны. Чего РФ ждать от наступления ВСУ на Курщине

Украина наступает на Курскую область. Фото из открытых источников

"Вариантов развития действий ВСУ на Курщине может быть несколько. Во-первых, мы можем продолжать наступление. Это зависит от наших резервов, возможностей, а также от того, как враг будет перекидывать свои резервы. Противник перекидывает понемногу, но все равно у него еще нет возможности остановить фронт. Главное – мы продвигаемся, расширяем плацдарм. Соответственно, первый вариант – мы можем дальше продвигаться. Второй вариант — мы останавливаемся, закапываемся, делаем линии обороны и держим их", — прокомментировал Роман Костенко.

По словам полковника СБУ, цель Курской операции состоит в том, что ВСУ навязали свои действия противнику в другом направлении, что очень важно на войне.

"Это вообще изменяет ход войны. России нужно теперь будет пристраиваться. Видим, что у россиян в приоритете остается Донецкая область вместо своих земель. Но последствия Курской операции еще впереди, и они будут губительны для РФ", — подчеркнул он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что рейтинг одобрения и доверия к Владимиру Путину в России рекордно обрушился из-за Курской операции ВСУ, свидетельствуют результаты опроса госслужбы ВЦИОМ. Отмечается, что столь сильное недельное падение соцслужба не фиксировала за все время российского вторжения в Украину. Результаты опроса показали, что рейтинг одобрения действий российского диктатора с 12 по 18 августа упал на 3,5% по сравнению с предыдущей неделей и достиг 73,6%. Уровень доверия к Владимиру Путину за этот же период снизился на 2,6% — до 78,2%.



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Источник: https://www.facebook.com/espreso.polityka/videos/321439171053744/
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