Последствия будут губительны. Чего РФ ждать от наступления ВСУ на Курщине

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Марьян Ощановский
ВСУ навязали российским захватчикам свою инициативу, открыв в Курской области новый фронт, заявил секретарь комитета ВРУ по национальной безопасности, обороне и разведке, полковник СБУ Роман Костенко.
Украина наступает на Курскую область. Фото из открытых источников
По словам полковника СБУ, цель Курской операции состоит в том, что ВСУ навязали свои действия противнику в другом направлении, что очень важно на войне.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что рейтинг одобрения и доверия к Владимиру Путину в России рекордно обрушился из-за Курской операции ВСУ, свидетельствуют результаты опроса госслужбы ВЦИОМ. Отмечается, что столь сильное недельное падение соцслужба не фиксировала за все время российского вторжения в Украину. Результаты опроса показали, что рейтинг одобрения действий российского диктатора с 12 по 18 августа упал на 3,5% по сравнению с предыдущей неделей и достиг 73,6%. Уровень доверия к Владимиру Путину за этот же период снизился на 2,6% — до 78,2%.
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