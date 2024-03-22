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Постпред Небензя цинично заявил, что РФ выполнила одну из целей в войне с Украиной

Постпред России в ООН Василий Небензя цинично заявил, что страна-агрессор выполнила одну из целей своей так называемой «специальной военной операции». По его словам, речь идет о «демилитаризации» Украины

сегодня, 18:15
Автор:
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Ткачик Олеся
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На заседании 22 марта представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя выразил мнение, что представляемая им страна достигла одной из целей в войне против Украины.

Постпред Небензя цинично заявил, что РФ выполнила одну из целей в войне с Украиной

Василий Небензя

По его словам, учитывая ситуацию, когда Вооруженные силы Украины уже якобы "давно не используют свое вооружение" в боевых действиях, можно утверждать, что цель так называемой "специальной военной операции" по демилитаризации Украины была достигнута.

Как заявил Небензя, теперь будто бы Силы обороны Украины зависят исключительно от поставок оружия странами НАТО.

Известно, что среди так называемых целей "специальной военной операции" есть "демилитаризация" и "денацификация" Украины. Кроме того, Москва стремится обеспечить русскому языку в Украине конституционный статус второго государственного. Среди других целей войны на территории Украины Россия указывает на недопущение приближения НАТО к своим границам. Поэтому Кремль требует, чтобы Украину не принимали в члены альянса.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что зимой российский диктатор Владимир Путин заявил о том, что Россия еще не достигла своих целей в войне с Украиной. В этом контексте он назвал "денацификацию", предусматривающую запрещение "неонацистских движений". Кроме того, российский диктатор заявил о том, что якобы Украина начала войну в 2014 году, а Россия просто решила "помочь" жителям Донбасса.

Позже Путин заявил, что все цели "специальной военной операции" в Украине будут достигнуты. Об этом он также заявлял в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Тот, в свою очередь, посмеялся над идеями Путина относительно так называемой "денацификации" Украины и заявил, что большей глупости еще не слышал.




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Источник: https://ria.ru/20240322/ukraina-1935012791.html
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