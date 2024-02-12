Василий Небензя заявил, что Россия якобы никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. При этом он подчеркнул, что именно президент Владимир Зеленский издал указ, который ему запрещает вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Небензя рассказал о мирных переговорах с Украиной

Также Небензя рассказал, что в апреле 2022-го Россия была готова завершить работу над соглашением, которое было достигнуть в Стамбуле, но якобы тогдашний премьер Британии Борис Джонсон был против этого и "заставил" Киев продолжить войну.

"Так что Борис Джонсон по сути тоже виновен в гибели десятков тысяч украинцев, жизни которых можно было сохранить. Он сделал их пушечным мясом, потому что он и США заставили украинцев продолжать борьбу, вместо того чтобы заключить соглашение, которое в то время должно было быть окончательно оформлено", — заявил Небензя.

Кроме того, постпред РФ заявил, что даже если переговоры между Украиной и Россией состоятся, то РФ никогда не будет обсуждать возвращение Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

"Переговоров на эту тему с Украиной быть не может, они уже стали частью Российской Федерации, дело сделано, мы не готовы это обсуждать" , — заявил Небензя.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии" спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, Украина должна признать "совсем другую реальность", чтобы иметь возможность идти на мирные переговоры с Россией. Украина могла с меньшими затратами выйти на мирные договоренности в марте, но по требованию англосаксов отказалась от достигнутых результатов, добавил он.

Также "Комментарии" рассказывали, что, по словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, Киев не пойдет на переговоры с Россией, потому что российский диктатор Владимир Путин хочет завоевать не только Украину, но и другие постсоветские территории.

При этом посол Украины в Германии Алексей Макеев подчеркнул, что заключение очередного "Минска" не выход, поскольку соглашения не способны остановить войну, а только заморозить ее.



