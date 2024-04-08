Пострадавшим от наводнения в РФ прокуратура пригрозила арестом. В чем дело

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Ткачик Олеся
Прокуратура Оренбургской области выложила предостережение в связи с призывами к участию в массовых акциях из-за прорыва дамбы в Орске. За участие гражданам грозит административный арест, сообщили в российском ведомстве.
Наводнение в России
При этом, как рассказала депутат Госдумы от пострадавшего региона Нина Осанина, что она попытается прояснить ситуацию с прокуратурой, поскольку ее действия сейчас являются неуместными. Также она добавила, что если прокуратура будет арестовывать пострадавших от паводка, то это "будет печально".
При этом Останина сообщила, что находится в подтопленном селе Малый Кумачек. По ее словам, из-за паводков жители села остались без электричества, газа и воды. За четыре дня к ним никто не приехал.
Напомним, из-за паводков в Орске прорвало дамбу. Большая вода затопила много поселков. В произошло подтопление более 10 400 домов в 39 регионах, и ситуация продолжает ухудшаться. Министерство по чрезвычайным ситуациям страны-агрессора России заявляет, что такого рода наводнения на Урале и в Поволжье раньше не происходили. Кроме того, под угрозой затопления оказался и Оренбург. Местные власти и спасатели заявили, что ситуация станет еще хуже особенно в следующие два дня и призвали местное население эвакуироваться немедленно.
При этом известно, что пик наводнения по прогнозам будет приходится на 10 апреля. Ожидается, что нормализация ситуации станет возможной не ранее 25 апреля.
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