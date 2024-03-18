Потери и угроза бунта Путина не волнуют: СМИ узнали, что может заставить диктатора прекратить войну

Российский диктатор Владимир Путин готов продолжать войну на истощение против Украины. Хотя российский народ тоже страдает, этой боли недостаточно, чтобы заставить вновь избранного президента изменить курс. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В материале говорится, что Путин мог бы пересмотреть свое решение, если бы Запад смог сократить нефтяные доходы России. Даже, если поступления от углеводородов останутся на прежнем уровне, российскому правительству придется давить на своих граждан. Экономика перегревается, поскольку Путин, который только что получил новый шестилетний срок для продления своего 24-летнего правления, вкладывает все больше денег в войну. Расходы на оборону, которые в этом году заложены в бюджете на сумму 118 млрд долларов, утроились с начала войны. Инфляция составляет 7,7%.

Центральный банк поднял процентные ставки до 16% и заявил, что официальная стоимость заимствований должна будет оставаться высокой в течение "длительного периода", чтобы снизить инфляцию до целевого показателя в 4%. Правительство ввело контроль за движением капитала, чтобы поддержать рубль.

Правительству также необходимо будет принять фискальные меры, чтобы привести внутреннее потребление в соответствие с производством. На первом месте в списке, скорее всего, окажется повышение налогов, ориентированное на более богатых людей и компании. Путин уже дал об этом сигнал. Хотя такие решения будут непопулярны среди некоторых, он не встретит сопротивления.

Отмечается, что в самые сложные времена Путину удалось выдержать, поскольку Россия по-прежнему много зарабатывает на углеводородах. Несмотря на то, что союзники Украины наложили эмбарго на ее нефть, а Европа нашла альтернативу ее газу, в 2023 году Россия имела профицит текущего счета в размере 51 млрд долларов. Хотя этот показатель меньше рекордных 238 млрд долларов в предыдущем году, Москва все еще находится в плюсе.

Ситуация может измениться, если союзники Украины смогут снизить экспортные доходы России настолько, что она окажется в дефиците, говорит Джейкоб Нелл, старший научный сотрудник Киевской школы экономики. Он утверждает, что Россия, а до нее Советский Союз, столкнулись с кризисом, когда текущий счет стал отрицательным.

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