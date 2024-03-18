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Индия взяла паузу в импорте российской нефти: кто готов выручить Москву

В этом месяце Китай планирует импортировать рекордное количество российской нефти

сегодня, 14:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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Китай планирует импортировать рекордное количество российской нефти в этом месяце, благодаря большим объемам нефти сорта Sokol, от которой отказалась Индия из-за санкций США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет агентство "Bloomberg".

Индия взяла паузу в импорте российской нефти: кто готов выручить Москву

Российская нефть. Фото из открытых источников

Издание отмечает, азиатская страна в этом месяце готова получить около 1,7 миллиона баррелей российской нефти в день. Ожидается, что объемы поступлений нефти Sokol увеличатся втрое по сравнению с предыдущим месяцем до рекордного показателя в 379 тысяч баррелей в день.

"Китай остается последовательным покупателем российской нефти с момента вторжения Москвы в Украину, а в последнее время воспользовался снижением цен на Sokol после того, как поставки этой марки в Индию сократились. По данным Kpler, импорт ESPO, другой марки российской нефти, в этом месяце, как ожидается, составит 882 тысячи баррелей в день, что является самым высоким показателем с января 2023 года", — пишет Bloomberg.

Трейдеры отмечают, непонятно, все ли грузы Sokol попадут к реальным покупателям или будут выгружены на таможенный склад. Они ссылаются на колебания китайских банков участвовать в торговле на фоне последних санкций США в отношении танкеров. Kpler учитывает поставки в Мьянму как импорт Китая, а фактические поступления могут отличаться в конце месяца из-за изменений пунктов назначения.

Читайте также на портале "Комментарии" — общий экспорт российской нефти вырос до самого высокого уровня за последние четыре месяца.

Также издание "Комментарии" сообщало – "Роснефти" не удалось заключить долгосрочные контракты с крупнейшими индийскими нефтеперерабатывающими заводами на приобретение 500 тыс. баррелей в сутки.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-18/china-set-for-record-russian-oil-imports-in-march-kpler-says?srnd=homepage-europe
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