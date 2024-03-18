Индия взяла паузу в импорте российской нефти: кто готов выручить Москву

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Кравцев Сергей
Китай планирует импортировать рекордное количество российской нефти в этом месяце, благодаря большим объемам нефти сорта Sokol, от которой отказалась Индия из-за санкций США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет агентство "Bloomberg".
Российская нефть. Фото из открытых источников
Издание отмечает, азиатская страна в этом месяце готова получить около 1,7 миллиона баррелей российской нефти в день. Ожидается, что объемы поступлений нефти Sokol увеличатся втрое по сравнению с предыдущим месяцем до рекордного показателя в 379 тысяч баррелей в день.
Трейдеры отмечают, непонятно, все ли грузы Sokol попадут к реальным покупателям или будут выгружены на таможенный склад. Они ссылаются на колебания китайских банков участвовать в торговле на фоне последних санкций США в отношении танкеров. Kpler учитывает поставки в Мьянму как импорт Китая, а фактические поступления могут отличаться в конце месяца из-за изменений пунктов назначения.
Читайте также на портале "Комментарии" — общий экспорт российской нефти вырос до самого высокого уровня за последние четыре месяца.
Также издание "Комментарии" сообщало – "Роснефти" не удалось заключить долгосрочные контракты с крупнейшими индийскими нефтеперерабатывающими заводами на приобретение 500 тыс. баррелей в сутки.
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