«Потрепанная шалава»: из-за грязной брани Соловьева в эфире под прицел цензоров попал телеканал «Россия-1»

В России разгорается скандал вокруг главного кремлевского рупора Владимира Соловьева. Роскомнадзор официально взял в работу жалобу одного из телезрителей и инициировал проверку вещателя "Россия-1". Об этом стало известно благодаря Telegram-каналу "Можем объяснить", ссылающемуся на соответствующие документы регулятора.

Суть претензий состоит в том, что во время своей программы "Воскресный вечер", имеющей маркировку 12+, ведущий опустился до откровенной грубой брани.

Автор заявления требует наказать канал за высказывание Соловьева, который назвал блогершу Викторию Боню "потрепанной шалавой" и "потрепанной тварью".

Параллельно с этим ведомство изучает и собственный телеканал пропагандиста "Соловьев Live". Там проверяют возможные нарушения закона о защите детей от вредной информации, поскольку в утреннем шоу, где Соловьев так же поливал грязью блогер, вообще отсутствовали какие-либо возрастные ограничения.

Этому медийному конфликту предшествовал серьезный спор между сторонами, писали "Комментарии".

Ранее Соловьев в эфире государственного телеканала объявил Боню "агентом Зеленского" после того, как она записала публичное обращение к Путину по ряду острых социальных проблем в России.

Сначала за ведущего вступились другие прокремлевские спикеры.

Однако позже в защиту Виктории Бони поднялась волна солидарности. К флешмобу присоединились не только популярные лидеры мнений, но и участники агрессии против Украины, а также отдельные российские дипломаты и политики.