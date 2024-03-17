Повалий пошла на выборы Путина и показала свой российский паспорт (ФОТО)

Бывшая украинская певица Таисия Повалий, теперь имеющая большое гражданство, показалась с документом государства-агрессорки.

Таисия Повалий (фото из открытых источников)

В частности, предательница, одобряющая действия хозяина Кремля, и дальше выступает перед захватчиками, не осуждая при этом, войну РФ против Украины, появилась на избирательном участке в российской столице. На фотографии Повалий с улыбкой на лице стоит на фоне баннера с надписью о президентских выборах в России.

Бывшая украинка подписала фото, выбрав стандартные пропагандистские фразы и сказала, что отдает свой голос на президентских выборах за "счастливое будущее".

"Я проголосовала за счастливое будущее своей страны России. Меня переполняет невероятная гордость из-за того, что я являюсь частью великого народа" — цинично отметила Повалий.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Повалий сделала циничное заявление о своей национальности. Бывшая украинская певица Таисия Повалий недавно цинично заявила, сообщив, кем себя все-таки себя называет. Оказалось, что эта поклонница Путина, родившаяся в Киевской области, теперь стала пропагандисткой его преступной политики, называет себя "русской украинкой". Она также отмечает, что определяет свою миссию — объединить два государства, потому что в Украине и России "одна культура".

Таисия Повалий уже много времени проживает в РФ с мужем-продюсером Игорем Лихутом. В прошлом году 24 августа она официально имела российское гражданство и не комментирует агрессию РФ по отношению к Украине. В настоящее время бывшая украинка активно сотрудничает с кремлевским режимом и выступает перед захватчиками, исполняя украинские песни.

