Поведение Путина резко изменилось: в ЕС объяснили, как Зеленский обыграл Кремль

Открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского к Владимиру Путину стало не только дипломатическим жестом, но и политическим сигналом, повлиявшим на тональность публичных выступлений в России. Об этом заявил депутат Европейского парламента Рихо Террас.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Рихо Террас считает, что письмо Зеленского заставило Путина реагировать более осторожно и менее уверенно, чем обычно. По его мнению, публичность обращения Зеленского фактически вывела переговорную тему на международный уровень и лишила Москву привычного контроля над нарративом.

"Это сообщение – не просто открытое письмо. Это также дроны, направленные на объекты в Петербурге и столбы дыма на фоне форума. Всё это следует воспринимать как один большой сигнал. По многим признакам, включая этот форум, было заметно, что былое высокомерное поведение Путина изменилось на обсуждение экономики и условий окончания войны", — сказал Террас.

Отдельно Террас подчеркнул, что цель публичных обращений Киева состоит в том, чтобы показать, что именно Россия избегает реальных переговоров. По его словам, отсутствие четкого ответа со стороны Кремля лишь усиливает этот эффект.

В то же время европейский политик сомневается, что Путин готов ко встрече с Зеленским вне Москвы.

"Поскольку Путин не дал на это четкого ответа, можно сказать, что Зеленский добился успеха в своей попытке продемонстрировать слабость диктатора. Создается впечатление, что Путин либо недостаточно осведомлен, либо полностью игнорирует реальное положение дел на фронте", — отметил Террас.

Террас предположил, что в ближайшие месяцы существенных изменений на фронте не произойдет. Он описывает ситуацию как относительно стабильную линию столкновения, несмотря на постоянные атаки и удары с обеих сторон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сергей Лавров рассказал, чем письмо Зеленского взбесило Путина.

Также "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский с юмором ответил на слова Путина о "хамском" письме.