Поведение Путина резко изменилось: в ЕС объяснили, как Зеленский обыграл Кремль

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Slava Kot
Открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского к Владимиру Путину стало не только дипломатическим жестом, но и политическим сигналом, повлиявшим на тональность публичных выступлений в России. Об этом заявил депутат Европейского парламента Рихо Террас.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Рихо Террас считает, что письмо Зеленского заставило Путина реагировать более осторожно и менее уверенно, чем обычно. По его мнению, публичность обращения Зеленского фактически вывела переговорную тему на международный уровень и лишила Москву привычного контроля над нарративом.
Отдельно Террас подчеркнул, что цель публичных обращений Киева состоит в том, чтобы показать, что именно Россия избегает реальных переговоров. По его словам, отсутствие четкого ответа со стороны Кремля лишь усиливает этот эффект.
В то же время европейский политик сомневается, что Путин готов ко встрече с Зеленским вне Москвы.
Террас предположил, что в ближайшие месяцы существенных изменений на фронте не произойдет. Он описывает ситуацию как относительно стабильную линию столкновения, несмотря на постоянные атаки и удары с обеих сторон.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сергей Лавров рассказал, чем письмо Зеленского взбесило Путина.
Также "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский с юмором ответил на слова Путина о "хамском" письме.