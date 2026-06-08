Поведінка Путіна різко змінилася: у ЄС пояснили, як Зеленський переграв Кремль

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Slava Kot
Відкритий лист президента України Володимира Зеленського до Володимира Путіна став не лише дипломатичним жестом, а й політичним сигналом, який вплинув на тональність публічних виступів у Росії. Про це заявив депутат Європейського парламенту Ріхо Террас.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Ріхо Террас вважає, що лист Зеленського змусив Путіна реагувати обережніше та менш упевнено, ніж зазвичай. На його думку, публічність звернення Зеленського фактично вивела переговорну тему на міжнародний рівень і позбавила Москву звичного контролю над наративом.
Окремо Террас наголосив, що мета публічних звернень Києва полягає у тому, щоб показати, що саме Росія уникає реальних переговорів. За його словами відсутність чіткої відповіді з боку Кремля лише підсилює цей ефект.
Водночас європейський політик сумнівається, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським поза Москвою.
Террас припустив, що найближчими місяцями суттєвих змін на фронті не відбудеться. Він описує ситуацію як відносно стабільну лінію зіткнення, попри постійні атаки та удари з обох сторін.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Сергій Лавров розповів, чим лист Зеленського розлютив Путіна.
Також "Коментарі" писали, що Володимир Зеленський із гумором відповів на слова Путіна про "хамський" лист.