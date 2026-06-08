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Поведінка Путіна різко змінилася: у ЄС пояснили, як Зеленський переграв Кремль

Євродепутат Ріхо Террас заявив, що відкритий лист Зеленського Путіну показав слабкість Кремля.

8 червня 2026, 15:30
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Slava Kot

Відкритий лист президента України Володимира Зеленського до Володимира Путіна став не лише дипломатичним жестом, а й політичним сигналом, який вплинув на тональність публічних виступів у Росії. Про це заявив депутат Європейського парламенту Ріхо Террас.

Поведінка Путіна різко змінилася: у ЄС пояснили, як Зеленський переграв Кремль

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Ріхо Террас вважає, що лист Зеленського змусив Путіна реагувати обережніше та менш упевнено, ніж зазвичай. На його думку, публічність звернення Зеленського фактично вивела переговорну тему на міжнародний рівень і позбавила Москву звичного контролю над наративом.

"Це повідомлення – не просто відкритий лист. Це також дрони, спрямовані на об’єкти в Петербурзі, і стовпи диму на тлі форуму. Все це слід сприймати як один великий сигнал. За багатьма ознаками, включаючи цей форум, було помітно, що колишня зарозуміла поведінка Путіна змінилася на обговорення економіки та умов закінчення війни", — сказав Террас. 

Окремо Террас наголосив, що мета публічних звернень Києва полягає у тому, щоб показати, що саме Росія уникає реальних переговорів. За його словами відсутність чіткої відповіді з боку Кремля лише підсилює цей ефект.

Водночас європейський політик сумнівається, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським поза Москвою.

"Оскільки Путін не дав на це чіткої відповіді, можна сказати, що Зеленський досяг успіху у своїй спробі продемонструвати слабкість диктатора. Складається враження, що Путін або недостатньо обізнаний, або повністю ігнорує реальний стан справ на фронті", — зазначив Террас.

Террас припустив, що найближчими місяцями суттєвих змін на фронті не відбудеться. Він описує ситуацію як відносно стабільну лінію зіткнення, попри постійні атаки та удари з обох сторін.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Сергій Лавров розповів, чим лист Зеленського розлютив Путіна.

Також "Коментарі" писали, що Володимир Зеленський із гумором відповів на слова Путіна про "хамський" лист.



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Джерело: https://www.err.ee/1610049361/terras-putini-ulbitsev-kaitumine-on-muutunud
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