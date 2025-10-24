logo

Повлияют ли новые санкции США на военные цели Путина: на Западе дали прямой ответ
Повлияют ли новые санкции США на военные цели Путина: на Западе дали прямой ответ

Аналитики NYT не верят, что после новых санкций Путин прекратит войну против Украины

24 октября 2025, 07:21
Кравцев Сергей

Новые санкции США против нефтяной промышленности России вряд ли изменят военные цели российского диктатора, но в целом добавят проблем российской экономике, которая и так переживает непростые времена. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики New York Times.

Повлияют ли новые санкции США на военные цели Путина: на Западе дали прямой ответ

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, российские компании давно готовятся к возможности ужесточения санкций, прокомментировала основательница фирмы политической аналитики R.Politik Татьяна Становая.

По ее мнению, Путин по-прежнему готов нести огромные потери для достижения своих целей. К тому же, Трамп вполне может снова изменить свое мнение.

Аналитики считают, что Россия научилась умело обходить ограничения, используя флот из сотен старых судов, не застрахованных западными компаниями, и осуществляя операции через буферные компании в третьих странах.

А поскольку на Россию приходится около 9% мировых продаж нефти, любые ограничения на ее экспорт сократят поставки и подтолкнут цены к росту, создавая стимулы для дальнейшего обхода санкций.

Журналисты напомнили, что перед завершением своей работы администрация Джо Байдена вводила похожие санкции против российских нефтяных компаний "Сургутнефтегаз" и "Газпромнефть", но они имели ограниченное влияние.

Главным образом это произошло из-за слабого выполнения санкций уже при Трампе, считает эксперт по энергетике в Фонде Карнеги за международный мир Сергей Вакуленко.

"Лукойл столкнется с серьезными проблемами, но это будут проблемы Лукойла, а не России", — уверен он.

Но в целом, подчеркивают New York Times, российская экономика сталкивается с проблемами, даже если их недостаточно для того, чтобы заставить Путина изменить курс.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп заинтриговал ответом, когда Путин сказал, что России новые санкции не страшны.




Источник: https://www.nytimes.com/2025/10/23/world/europe/russia-trump-oil-sanctions.html
