Чи вплинуть нові санкції США на військові цілі Путіна: на Заході дали пряму відповідь

Нові санкції США проти нафтової промисловості Росії навряд чи змінять військові цілі російського диктатора, але загалом додадуть проблем російській економіці, яка й так переживає непрості часи. Як передає портал "Коментарі", такого висновку дійшли аналітики New York Times.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, що російські компанії давно готуються до можливості посилення санкцій, прокоментувала засновниця фірми політичної аналітики R.Politik Тетяна Станова.

На її думку, Путін, як і раніше, готовий нести величезні втрати для досягнення своїх цілей. До того ж Трамп цілком може знову змінити свою думку.

Аналітики вважають, що Росія навчилася вміло обходити обмеження, використовуючи флот із сотень старих суден, не застрахованих західними компаніями, та здійснюючи операції через буферні компанії у третіх країнах.

А оскільки на Росію припадає близько 9% світового продажу нафти, будь-які обмеження на її експорт скоротять постачання і підштовхнуть ціни до зростання, створюючи стимули для подальшого обходу санкцій.

Журналісти нагадали, що перед завершенням своєї роботи адміністрація Джо Байдена вводила схожі санкції проти російських нафтових компаній "Сургутнафтогаз" та "Газпромнефть", але вони мали обмежений вплив.

Головним чином це сталося через слабке виконання санкцій вже за Трампа, вважає експерт з енергетики у Фонді Карнегі за міжнародний світ Сергій Вакуленко.

"Лукойл зіштовхнеться із серйозними проблемами, але це будуть проблеми Лукойлу, а не Росії", — упевнений він.

Але загалом, наголошують New York Times, російська економіка стикається з проблемами, навіть якщо їх недостатньо для того, щоб змусити Путіна змінити курс.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп заінтригував відповіддю, коли Путін сказав, що Росії нові санкції не страшні.



