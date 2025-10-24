logo

Трамп заинтриговал ответом, когда Путин сказал, что России новые санкции не страшны
НОВОСТИ

Трамп заинтриговал ответом, когда Путин сказал, что России новые санкции не страшны

Президент США предложил посмотреть, что будет через полгода после введения санкций против РФ

24 октября 2025, 06:48 comments1181
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что через шесть месяцев можно будет увидеть, скажутся ли на России санкции США. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление американского лидера прозвучало в ходе его выступления в Белом доме.

Трамп заинтриговал ответом, когда Путин сказал, что России новые санкции не страшны

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

На вопрос журналиста, не ошибается ли Владимир Путин, когда утверждает, что Россия не подпадает под санкции США и что это не окажет никакого серьезного влияния на российскую экономику, Трамп ответил, что он рад, что хозяин Кремля так думает. Это хорошо, но он сообщит СМИ об этом через шесть месяцев. Тогда всем будет видно, как все сложится.

Стоит отметить, после двойного удара санкциями ЕС и США по энергетическому рынку РФ. Путин вышел на публику и начал разыгрывать старую комическую историю, где РФ не боится санкций. Диктатор принялся уверять, что якобы новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии России. А также пошутил об отмене поставок унитазов из России в ЕС.

Интересно, что шутка Путину далась не просто, ведь на его лице читалось, что ему совсем не до смеха.

"То, что отменили приобретение наших унитазов, это им будет дорого стоить. Они им были бы нужны в сегодняшней ситуации, если они и дальше будут продолжать такую же политику в отношении России", — пытался смеяться Путин.

Также диктатор заявил, что российская энергетика чувствует себя уверенно, невзирая на то, что определенные потери будут. А давить на Россию санкциями бесполезно.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Кремля во время своего нового спича взялся рассказывать, почему с Трампом ничего не вышло. По его словам, встреча с Трампом в Будапеште не отменена, а, скорее всего, перенесена.




