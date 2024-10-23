logo

BTC/USD

66434.54

ETH/USD

2582.69

LTC/USD

68.72

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Поворот на саммите БРИКС: лидерам стран не нравится идея Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Поворот на саммите БРИКС: лидерам стран не нравится идея Путина

Страны БРИКС отказались вместе с Путиным бороться против Запада и доллара

сегодня, 10:01 comments1861
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

На саммите БРИКС в Казани Россия пытается продвинуть идею создания антизападной коалиции и альтернативной финансовой системы, чтобы поколебать позиции доллара. Однако ключевые страны блока – Китай, Индия, Бразилия и ЮАР – не поддержали идею российского диктатора Владимира Путина.

Поворот на саммите БРИКС: лидерам стран не нравится идея Путина

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Путин стремится предложить коллегам по БРИКС альтернативу западной системе международных платежей, которая позволила бы проводить финансовые операции, минуя доллар. Путин аргументирует это тем, что доллар теряет свою ценность из-за санкционной политики США и вскоре "скукожится". Как следствие, Россия предлагает объединить банки и центробанки стран БРИКС в единую систему платежей, что, по мнению Кремля, позволило бы ослабить зависимость от американской валюты.

Однако на встрече министров финансов и глав Центробанков БРИКС в Москве инициативу Путина фактически проигнорировали. Китай, Индия и ЮАР направили на это событие только младших чиновников вместо министров, что сигнализирует об их незаинтересованности в антизападной риторике Кремля.

Индия не хочет превращать БРИКС в антиамериканскую организацию, где бы доминировали Россия и Китай. Кроме того, Нью-Дели выступает против расширения блока, в который хотят присоединиться страны, находящиеся в международной изоляции, такие как Мьянма или Афганистан. Даже Китай, являющийся крупнейшим торговым партнером России после начала войны в Украине, считает идею Путина о глобальной финансовой системе слишком амбициозной.

Как указывает директор Центра европейских исследований Китайского народного университета, другие страны БРИКС не находятся под санкциями Запада, поэтому у них нет прямой мотивации пересматривать мировой финансовый порядок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Путина, который сказал, что Россия не "младший партнер" Китая, однако реальность оказалась иной.

Также "Комментарии" писали, что в ООН отреагировали на критику МИД Украины по поводу визита генсека Антониу Гутерреша на саммит БРИКС в Россию.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.moscowtimes.ru/2024/10/22/emerging-markets-valyuty-em-stoyat-na-meste-v-preddverii-vyborov-v-ssha-a145551
Теги:

Новости

Все новости