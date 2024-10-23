На саммите БРИКС в Казани Россия пытается продвинуть идею создания антизападной коалиции и альтернативной финансовой системы, чтобы поколебать позиции доллара. Однако ключевые страны блока – Китай, Индия, Бразилия и ЮАР – не поддержали идею российского диктатора Владимира Путина.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Путин стремится предложить коллегам по БРИКС альтернативу западной системе международных платежей, которая позволила бы проводить финансовые операции, минуя доллар. Путин аргументирует это тем, что доллар теряет свою ценность из-за санкционной политики США и вскоре "скукожится". Как следствие, Россия предлагает объединить банки и центробанки стран БРИКС в единую систему платежей, что, по мнению Кремля, позволило бы ослабить зависимость от американской валюты.

Однако на встрече министров финансов и глав Центробанков БРИКС в Москве инициативу Путина фактически проигнорировали. Китай, Индия и ЮАР направили на это событие только младших чиновников вместо министров, что сигнализирует об их незаинтересованности в антизападной риторике Кремля.

Индия не хочет превращать БРИКС в антиамериканскую организацию, где бы доминировали Россия и Китай. Кроме того, Нью-Дели выступает против расширения блока, в который хотят присоединиться страны, находящиеся в международной изоляции, такие как Мьянма или Афганистан. Даже Китай, являющийся крупнейшим торговым партнером России после начала войны в Украине, считает идею Путина о глобальной финансовой системе слишком амбициозной.

Как указывает директор Центра европейских исследований Китайского народного университета, другие страны БРИКС не находятся под санкциями Запада, поэтому у них нет прямой мотивации пересматривать мировой финансовый порядок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Путина, который сказал, что Россия не "младший партнер" Китая, однако реальность оказалась иной.

Также "Комментарии" писали, что в ООН отреагировали на критику МИД Украины по поводу визита генсека Антониу Гутерреша на саммит БРИКС в Россию.