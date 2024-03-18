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Повстанцы обратились к россиянам со срочным посланием. О чем предупреждают

Российские повстанцы из легиона "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса через соцсети обратились к жителям Белгородской области со срочным обращением. Они призвали россиян немедленно покинуть эту территорию

сегодня, 19:23 comments1019
Автор:
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Ткачик Олеся
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В понедельник вечером 18 марта представители легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" призвали жителей Белгорода срочно покинуть город.

Повстанцы обратились к россиянам со срочным посланием. О чем предупреждают

Российские повстанцы

Как заявили добровольцы, они намерены нанести серию ракетных ударов по военным целям. Однако, добавили они, эти военные объекты находятся в жилом секторе, поэтому могут пострадать гражданские люди.

"Просим белгородцев срочно эвакуироваться",
– говорится в сообщении.

По словам российских повстанцев, если нет возможности покинуть опасные территории, то следует найти укрытие, поскольку следует ожидать ракетных ударов.

В Российском добровольческом корпусе добавили, что не хотят, чтобі пострадали гражданские, поэтому они им советуют не находиться рядом с системами противовоздушной обороны, поскольку они также являются военными целями.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в начале прошлой недели добровольцы из легиона "Свобода России", "Сибирского батальона" и Российского добровольческого корпуса перешли границу с Россией и зашли на территорию Курской и Белгородской областей. Добровольцы заявили, что таким образом они хотят, во-первых, сорвать проведение путинских выборов на этих территориях. Во-вторых, уничтожить военные объекты , с которых наносят удары по территории Украины и мирным жителям.

Несколько раз российские повстанцы призвали жителей двух областей к эвакуации. При этом они утверждали, что местные власти препятствуют жителям региона, которые хотят уехать в безопасное место, поскольку хотят использовать их как "живой щит".

Также повстанцы рассказали о том, какие потери они нанесли российской армии всего за несколько дней боев.




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Источник: https://t.me/legionoffreedom
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