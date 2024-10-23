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Slava Kot
Организаторы саммита БРИКС сообщили, что лидеры стран согласовали совместную декларацию по его итогам, которая включает в себя вопросы войны в Украине и не вызывает возражений у представителей стран БРИКС. Теперь российские СМИ опубликовали положения Казанской декларации стран БРИКС по поводу войны в Украине.
Саммит БРИКС
Согласно итоговой декларации саммита БРИКС, Украина упоминается один раз в 36 пункте. В пункте из трех предложений говорится, что для окончания войны в Украине нужно учитывать "национальные позиции", озвученные на Совете Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее ООН.
Также в Казанской декларации стран БРИКС отмечено, что в вопросе войны в Украине нужно придерживаться международных принципов.
Положение Казанской декларации стран БРИКС о войне в Украине
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на саммите БРИКС российский диктатор Владимир Путин испытал унижение от лидера КНР Си Цзиньпина.
Также "Комментарии" писали о том, что лидерам стран БРИКС не понравилась идея Путина о создании антизападной коалиции.
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