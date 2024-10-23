Появилась итоговая декларация саммита БРИКС: один пункт о войне в Украине

Организаторы саммита БРИКС сообщили, что лидеры стран согласовали совместную декларацию по его итогам, которая включает в себя вопросы войны в Украине и не вызывает возражений у представителей стран БРИКС. Теперь российские СМИ опубликовали положения Казанской декларации стран БРИКС по поводу войны в Украине.

Саммит БРИКС

Согласно итоговой декларации саммита БРИКС, Украина упоминается один раз в 36 пункте. В пункте из трех предложений говорится, что для окончания войны в Украине нужно учитывать "национальные позиции", озвученные на Совете Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее ООН.

"Мы напоминаем о национальных позициях по ситуации в Украине и вокруг нее, озвученных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН", — говорится в декларации.

Также в Казанской декларации стран БРИКС отмечено, что в вопросе войны в Украине нужно придерживаться международных принципов.

"Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Мы с удовольствием отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и хороших услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии", — указан в тексте.

Положение Казанской декларации стран БРИКС о войне в Украине

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на саммите БРИКС российский диктатор Владимир Путин испытал унижение от лидера КНР Си Цзиньпина.

Также "Комментарии" писали о том, что лидерам стран БРИКС не понравилась идея Путина о создании антизападной коалиции.