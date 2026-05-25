Появилась первая реакция Кремля на атаку ракетой "Орешник" по Украине
Появилась первая реакция Кремля на атаку ракетой "Орешник" по Украине

Дмитрий Песков прокомментировал применение Россией ракеты "Орешник" во время массированной атаки по Украине.

25 мая 2026, 13:40
Slava Kot

В Кремле впервые официально прокомментировали массированный удар по Украине с применением ракеты "Орешник". Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил использование этого типа вооружения для удара по Украине, но избежал подробных объяснений.

Появилась первая реакция Кремля на атаку ракетой "Орешник" по Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Во время брифинга Песков ответил на вопрос о том, стал ли запуск "Орешника" ответом на удары ВСУ по российским объектам.

"Об ударах "Орешника" по Киеву было сказано в заявлении Минобороны РФ, надеюсь, вы отфиксировали эти заявления", — сказал Песков.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что 24 мая во время атаки по Украине были использованы ракеты "Орешник", "Искандер", "Кинжал" и "Циркон". В Москве утверждают, что удары якобы стали "ответом" на атаки Украины по территории РФ.

В то же время украинская сторона сообщает, что ракета "Орешник" попала не по Киеву, а по Белой Церкви в Киевской области. По информации ГСЧС, после российского удара возник пожар в гаражном кооперативе, где сгорели три гаража. Во время массированной атаки РФ были повреждены жилые дома, торговые центры и гражданская инфраструктура.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мониторинговые каналы заявляют о возможном применении двух ракет "Орешник" для удара по Украине в ночь на 24 мая. Вероятный удар ракетами "Орешник", кроме взрывов в Белой Церкви, зафиксирован и по оккупированной Донетчине.

Также "Комментарии" писали, что в России истерически отреагировали на первый приезд Светланы Тихановской в Киев. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что лидер белорусской оппозиции приехала посмотреть на "Орешник".



