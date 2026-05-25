У Росії істерично відреагували на перший приїзд Тихановської в Київ

Лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська вперше від початку повномасштабної війни прибула до Києва. Її візит до України, який відбувається на запрошення президента Володимира Зеленського, викликав різку реакцію з боку російської влади.

Марія Захарова.

Тихановська приїхала до столиці України спеціальним поїздом уранці 25 травня. Для білоруської опозиціонерки це перший офіційний візит до України після президентських виборів у Білорусі 2020 року, результати яких з нібито перемогою Лукашенка вона та західні країни не визнали демократичними.

На приїзд Тихановської оперативно відреагувала речниця МЗС РФ Марія Захарова. Вона зробила саркастичну заяву, коментуючи поїздку білоруської опозиціонерки до Києва.

"Мабуть, поспішала подивитися "Орєшнік" в кольорі. Замість політичного туризму їй би до Старобільська з'їздити, подивитися, чим закінчуються для країн експерименти щодо зміни режимів — перетворенням на терористичні осередки", — сказала Захарова.

Нагадаємо, що в ніч на 24 травня Росія атакувала Україну ракетою "Орєшнік". Було завдано удару по Білій Церкві в наслідок чого російська багатомільйонна ракета знищила три гаражі.

Після виборів 2020 року Тихановська стала одним із головних символів білоруського протестного руху. Офіційний Мінськ засудив її за звинуваченнями у державній зраді, тоді як країни Заходу продовжують визнавати її представницею демократичної Білорусі.

