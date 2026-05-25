logo_ukra

BTC/USD

77534

ETH/USD

2115.12

USD/UAH

44.26

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія У Росії істерично відреагували на перший приїзд Тихановської в Київ
commentss НОВИНИ Всі новини

У Росії істерично відреагували на перший приїзд Тихановської в Київ

Марія Захарова прокоментувала перший приїзд Світлани Тихановської до Києва

25 травня 2026, 13:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська вперше від початку повномасштабної війни прибула до Києва. Її візит до України, який відбувається на запрошення президента Володимира Зеленського, викликав різку реакцію з боку російської влади.

У Росії істерично відреагували на перший приїзд Тихановської в Київ

Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Тихановська приїхала до столиці України спеціальним поїздом уранці 25 травня. Для білоруської опозиціонерки це перший офіційний візит до України після президентських виборів у Білорусі 2020 року, результати яких з нібито перемогою Лукашенка вона та західні країни не визнали демократичними.

На приїзд Тихановської оперативно відреагувала речниця МЗС РФ Марія Захарова. Вона зробила саркастичну заяву, коментуючи поїздку білоруської опозиціонерки до Києва.

"Мабуть, поспішала подивитися "Орєшнік" в кольорі. Замість політичного туризму їй би до Старобільська з'їздити, подивитися, чим закінчуються для країн експерименти щодо зміни режимів — перетворенням на терористичні осередки", — сказала Захарова.

Нагадаємо, що в ніч на 24 травня Росія атакувала Україну ракетою "Орєшнік". Було завдано удару по Білій Церкві в наслідок чого російська багатомільйонна ракета знищила три гаражі.

Після виборів 2020 року Тихановська стала одним із головних символів білоруського протестного руху. Офіційний Мінськ засудив її за звинуваченнями у державній зраді, тоді як країни Заходу продовжують визнавати її представницею демократичної Білорусі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чи є загроза для України наступу з Білорусі.

Також "Коментарі" писали, що Медведєв відреагував на атаку РФ по Україні, закликавши до нових ударів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини