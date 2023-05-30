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Появилась первая реакция Путина на атаку дронов по Москве

Президент Владимир Путин пригрозил зеркальными действиями на утреннюю атаку беспилотников по столице России.

сегодня, 16:50
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Автор:

Slava Kot

Президент России Владимир Путин дал первые комментарии по утренней атаке неизвестными беспилотниками по Москве и прилегающих к ней территориях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Появилась первая реакция Путина на атаку дронов по Москве

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Президент России пригрозил украинским гражданам и указал, что Москва может ответить на инцидент с неизвестными беспилотниками вблизи столицы России.


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"Украинские граждане должны это понимать. Киев провоцирует на зеркальные действия, и мы подумаем, что с этим делать", — сказал Владимир Путин.

Российский президент утверждает, что будет искать виновных в РФ. Таким образом, Путин подтвердил, что беспилотники были запущены на территории России.

"Что бы ни говорила Москва, виновных будут искать в России", — сообщил президент России.

Российский диктатор заявил, что во время налета дронов в Москве сработала система противовоздушной обороны. По словам Владимира Путина, хоть ПВО работало штатно, однако добавил "есть над чем работать".

Президент России без конкретных доказательств утверждает, что Украина нанесла удары по Москве. Причиной такого решения стал удар России по центру принятия решений Украины несколько дней назад. Украина не подтвердила информацию о причастности к ударам по Москве беспилотниками.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин отреагировал на атаку беспилотников по Москве и резко высказался о Министерстве обороны России.

Также "Комментарии" писали, что спикер Кремля Дмитрий Песков во время своего брифинга сообщил первые официальные реакции России на атаку неизвестными беспилотниками по Москве и прилегающих к ней территориях.




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Источник: https://t.me/rian_ru/204156
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