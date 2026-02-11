Появилась реакция Кремля на сообщение о проведении выборов в Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщение западных СМИ о возможном объявлении в Украине президентских выборов и референдума о мирном соглашении с Россией. Спикер российского диктатора призвал "не торопиться с выводами" и ориентироваться исключительно на официальные источники.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал публикацию Financial Times, в которой со ссылкой на источники сообщалось, что президент Владимир Зеленский якобы может 24 февраля объявить план проведения выборов и вынесения мирного соглашения на референдум. По словам спикера Кремля, пока рано говорить о реальности выборов в Украине.

"Пока рано об этом рассуждать, мы фактически имеем обмен такими сообщениями через прессу со стороны некоторых источников. Нужно внимательно наблюдать за этими информационными потоками, принимать, конечно же, во внимание, но ориентироваться на первоисточники", — сказал Песков.

Кроме того, по словам спикера Кремля, появлялись взаимоотрицательные сигналы, ведь одни источники в западных СМИ говорили о начале подготовки к выборам, тогда как источники в Офисе президента опровергали такую информацию. По его словам, Москва будет оценивать исключительно официальные заявления Киева.

Офис президента официально пока не реагировал на информацию о возможности Зеленского объявления выборов и референдума в Украине 24 февраля.

