Появилась реакция Кремля на сообщение о проведении выборов в Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщение западных СМИ о возможном объявлении в Украине президентских выборов и референдума о мирном соглашении с Россией. Спикер российского диктатора призвал "не торопиться с выводами" и ориентироваться исключительно на официальные источники.
Спикер Кремля Дмитрий Песков
Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал публикацию Financial Times, в которой со ссылкой на источники сообщалось, что президент Владимир Зеленский якобы может 24 февраля объявить план проведения выборов и вынесения мирного соглашения на референдум. По словам спикера Кремля, пока рано говорить о реальности выборов в Украине.
Кроме того, по словам спикера Кремля, появлялись взаимоотрицательные сигналы, ведь одни источники в западных СМИ говорили о начале подготовки к выборам, тогда как источники в Офисе президента опровергали такую информацию. По его словам, Москва будет оценивать исключительно официальные заявления Киева.
Офис президента официально пока не реагировал на информацию о возможности Зеленского объявления выборов и референдума в Украине 24 февраля.
