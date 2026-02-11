З'явилася реакція Кремля на повідомлення про проведення виборів в Україні

Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення західних ЗМІ про можливе оголошення в Україні президентських виборів та референдуму щодо мирної угоди з Росією. Спікер російського диктатора закликав "не поспішати з висновками" та орієнтуватися виключно на офіційні джерела.

Дмитро Пєсков під час брифінгу прокоментував публікацію Financial Times, у якій із посиланням на джерела повідомлялося, що президент Володимир Зеленський нібито може 24 лютого оголосити план проведення виборів і винесення мирної угоди на референдум. За словами речника Кремля, наразі рано говорити про реальність виборів в Україні.

"Поки що рано про це міркувати, ми фактично маємо обмін такими повідомленнями через пресу з боку деяких джерел. Потрібно уважно спостерігати за цими інформаційними потоками, брати, звичайно ж, до уваги, але орієнтуватися таки на першоджерела", — сказав Пєсков.

Крім того, за словами речника Кремля, з’являлися взаємозаперечні сигнали, адже одні джерела в західних ЗМІ говорили про початок підготовки до виборів, тоді як джерела в Офісі президента спростовували таку інформацію. За його словами, Москва буде оцінювати виключно офіційні заяви Києва.

Офіс президента офіційно поки що не реагував на інформацію про можливість Зеленським оголошення виборів та референдуму в Україні 24 лютого.

