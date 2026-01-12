logo

Появилась реакция МИД РФ на заявления Великобритании о возможном аресте Путина
НОВОСТИ

Появилась реакция МИД РФ на заявления Великобритании о возможном аресте Путина

В России резко отреагировали на слова министра обороны Великобритании о задержании Путина.

12 января 2026, 07:57
Автор:
avatar

Slava Kot

Министерство иностранных дел России отреагировало на заявления из Великобритании о возможности задержания или похищения российского диктатора Владимира Путина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова британского министра обороны Джона Гили не имеют никакого отношения к реальности.

Появилась реакция МИД РФ на заявления Великобритании о возможном аресте Путина

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Мария Захарова прокомментировала заявления главы Минобороны Великобритании по поводу возможности привлечения к ответственности Путина за его военные преступления в российско-украинской войне.

"Влажные фантазии британских извращенцев", — сказала Захарова.

Реакция Захаровой появилась после того, как Джон Гили ответил на вопросы журналистов, какого мирового лидера он хотел бы арестовать. Министр обороны Британии заявил, что поддержал бы идею задержания Владимира Путина с целью привлечения его к ответственности.

Гили объяснил свою позицию личными впечатлениями от посещения украинских городов Буча и Ирпень, где он собственными глазами увидел последствия действий российских войск, а также истории о незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий.

В 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина по делу о незаконной депортации гражданских лиц, в том числе детей, с оккупированных территорий Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что будет с ордером на арест Путина в случае достижения мира. В Гааге объяснили ситуацию.

Также "Комментарии" писали о том, что точно не понравится Путину. Какие вещи начал делать президент США Дональд Трамп, связанные с российской нефтью.



