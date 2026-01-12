logo_ukra

З'явилася реакція МЗС РФ на заяви Великобританії про можливий арешт Путіна
З'явилася реакція МЗС РФ на заяви Великобританії про можливий арешт Путіна

У Росії різко відреагували на слова міністра оборони Великої Британії про затримання Путіна.

12 січня 2026, 07:57
Slava Kot

Міністерство закордонних справ Росії відреагувало на заяви з Великої Британії щодо можливості затримання або викрадення російського диктатора Володимира Путіна. Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що слова британського міністра оборони Джона Гілі не мають жодного стосунку до реальності.

З'явилася реакція МЗС РФ на заяви Великобританії про можливий арешт Путіна

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Марія Захарова прокоментувала заяви очільника Міноборони Великої Британії щодо можливості притягнення до відповідальності Путіна за його воєнні злочини у російсько-українській війні.

"Вологі фантазії британських збоченців", — сказала Захарова.

Реакція Захарової з’явилася після того, як Джон Гілі відповів на запитання журналістів, якого світового лідера він би хотів заарештувати. Міністр оборони Британії заявив, що підтримав би ідею затримання Володимира Путіна з метою притягнення його до відповідальності.

Гілі пояснив свою позицію особистими враженнями від відвідування українських міст Буча та Ірпінь, де він на власні очі побачив наслідки дій російських військ, а також історії про незаконну депортацію українських дітей з окупованих територій. 

У 2023 році Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна у справі про незаконну депортацію цивільних осіб, зокрема дітей, з окупованих територій України. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що буде з ордером на арешт Путіна в разі досягнення миру. У Гаазі пояснили ситуацію.

Також "Коментарі" писали про те, що точно не сподобається Путіну. Які речі почав робити президент США Дональд Трамп, що пов'язані з російською нафтою.



