Появилось видео со странным поведением Путина - устал от своих пропагандистов



















Президент России Владимир Путин удивил многих странным поведением на публике во время Экономического форума. Он не обращал внимания на речи спикеров и грыз свои ногти. Как передает портал "Комментарии", первым ролик опубликовал Telegram-канал Nexta.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Еще больше удивила подпись к скандальному видео: "Великий и непобедимый вождь сверхдержавы скукожился и грызет ногти"

На кадрах видно, как Путин задорно грыз свои ногти, пока его топ-пропагандистка Маргарита Симоньян возвеличивала "великую Россию".

В то же время украинский блогер Алексей Голубуцкий обратил внимание на 3-миллиметровый маникюр Путина.

"Это что, ФСО (Федеральная служба охраны — УНИАН) по недосмотру отправила персональную маникюршу в сопровождение Кабаевой (Алины Кабаевой, которую называют любовницей Путина — УНИАН) и вернуть не успела? Или все же шаман приказал "ногти не стричь – сильно болен будешь, плохо-плохо жить? " , — иронично спросил Голубуцкий.

Читайте на портале "Комментарии" — Джонсон заявил, что пусть Путин и дальше думает, что сможет стереть украинскую нацию с лица земли. Премьер Великобритании опубликовал четыре ключевых шага, на которых должен делать акцент Запад для того, чтобы помочь Украине не только выстоять, но и перехватить инициативу в этой войне.

Также издание "Комментарии" сообщало — в США знали, что война в Украине будет долгой еще до вторжения: всплыли подробности. В США верят в том, что военное сопротивление украинского народа, многократное усиление санкций и дипломатическое давление сделают свое дело и у Путина существенно сократятся аппетиты и в итоге президент РФ откажется продолжать военные действия в Украине.









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