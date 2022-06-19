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В США знали, что война в Украине будет долгой еще до вторжения: всплыли подробности

Администрация Байдена работает над тем, чтобы РФ не смогла "поглотить" Украину, ведь это спровоцирует Путина на агрессию в отношении других стран

сегодня, 07:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Администрация Джо Байдена считала вполне реальной затяжную войну в Украине еще до того, как началось полномасштабное вторжение российских войск в Украину. В Белом дома вариант с долгой, затяжной войной в Украине назывался вполне реальным. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "The Washingtonn Post" со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа.

В США знали, что война в Украине будет долгой еще до вторжения: всплыли подробности

Белый дом. Фото: из открытых источников

В США верят в том, что военное сопротивление украинского народа, многократное усиление санкций и дипломатическое давление сделают свое дело и у Путина существенно сократятся аппетиты и в итоге президент РФ откажется продолжать военные действия в Украине.

Как пишет WP, США делают все возможное, чтобы максимально ослабить Россию, а также над тем, чтобы Москва не смогла оккупировать всю Украину, что полностью развяжет руки Владимиру Путину и тот решится на агрессию в других западных странах Европы.

Чиновник Госдепа согласился с тем, что, если Путину удастся достичь успеха в Украине, то это создаст очень большие проблемы, как для США, так и для их союзников в Европе, что может перерасти в глобальный кризис для всего мира.                                                        

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден назвал страны, которые могли бы оказаться под российской оккупацией, если бы Украины не устояла против российской агрессии.

Также издание "Комментарии" сообщало – самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко впервые признал, что Беларусь втягивают в войну с Украиной.




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Источник: https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/06/17/long-war-ukraine/
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