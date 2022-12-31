Поздравление с Новым годом от Путина получила только одна страна ЕС

Российский президент послал традиционные поздравления с Новым годом. Их получили 22 страны и территории. Среди списка была только одна страна, являющаяся членом Европейского союза. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт Кремля.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Поздравления от Путина получили преимущественно те страны, которые поддерживают действия президента России или сохраняют неопределенность и не осуждают российскую агрессию по отношению к Украине. Единственная страна ЕС, получившая приветствие от Путина, оказалась Венгрия, постоянно критикующая Европейский Союз за наложение санкций на Россию.

Также приветствие от президента России среди стран Европы получили Беларусь и Сербия. Среди списка стран, которых Путин поздравил с Новым годом, оказались Казахстан, Сирия, Куба, Вьетнам, Боливия, Венесуэла, Азербайджан, Армения, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Среди прочего российский диктатор приветствовал непризнанные территории Абхазии и Южной Осетии.

Кроме этого на сайте Кремля появилось приветствие к отдельным политическим деятелям. В список попали бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, скандальный премьер-министр Италии, Сильвио Берлускони и эксканцлер Германии Герхард Шрёдер.

Интересно, что другого диктатора, лидера Северной Кореи Ким Чен Инна, Путин не поздравил с Новым годом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о необычном подарке от Путина для президентов СНГ, вызвавшего бурные обсуждения в сети.

Также "Комментарии" писали о том, что критики российского диктатора умирают при странных обстоятельствах.

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