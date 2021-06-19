Взрывы в центре Москвы: что известно

BTC/USD
36118.19
ETH/USD
2246.45
LTC/USD
158.21
USD/UAH
27.35
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Данило Матюха
Сегодня, 19 июня, на Лужнецкой набережной в Москве загорелся склад пиротехники. Об этом сообщает ТАСС.
Пожар в центре Москвы - фото: ТАСС
По информации журналистов, на данный момент огонь с горящего склада пиротехники перекинулся на соседнее здание, а также слышны множественные взрывы петард.
Экстренные службы Москвы сообщают, что пожару присвоен третий из пяти номер сложности. Сотрудники ГИБДД уже перекрыли четыре полосы движения на Лужнецкой набережной, а местные власти привели в готовность авиацию.
Напомним, что сегодня в России разбился учебный борт L-410 Кузбасского парашютного центра. Из 17 человек, присутствующих в самолете, минимум семеро погибли. Самолет поднялся в воздух с небольшого аэродрома Танай. Причины крушения, которое произошло после заваливания авиатехники на левый борт, пока выясняются. В СМИ появляются сообщения о том, что, вероятней всего, у самолета произошел отказ одного из двигателей.
Отмечается, что погибшие и пострадавшие россияне занимались специальной подготовкой в парашютном центре Кузбасса. К слову, эта организация организовывает полеты и прыжки с парашютом как для любителей, так и для спортсменов. Пострадавшие в крушении относились к последней категории.
Также на портале "Комментарии" мы рассказывали о смертельном инциденте на египетской железной дороге. По информации СМИ, число пострадавших практически достигло сотни. Больше деталей — в нашей публикации.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости