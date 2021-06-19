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Взрывы в центре Москвы: что известно

В центре российской столицы загорелся склад с пиротехникой

сегодня, 19:00
Автор:

Данило Матюха








Сегодня, 19 июня, на Лужнецкой набережной в Москве загорелся склад пиротехники. Об этом сообщает ТАСС.

Взрывы в центре Москвы: что известно

Пожар в центре Москвы - фото: ТАСС

По информации журналистов, на данный момент огонь с горящего склада пиротехники перекинулся на соседнее здание, а также слышны множественные взрывы петард.

"В 17:36 поступило сообщение о пожаре по адресу: Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 4, где, по предварительной информации, происходит возгорание в одноэтажном здании. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", — отметили в российском МЧС.

Экстренные службы Москвы сообщают, что пожару присвоен третий из пяти номер сложности. Сотрудники ГИБДД уже перекрыли четыре полосы движения на Лужнецкой набережной, а местные власти привели в готовность авиацию. 



Напомним, что сегодня в России разбился учебный борт L-410 Кузбасского парашютного центра. Из 17 человек, присутствующих в самолете, минимум семеро погибли. Самолет поднялся в воздух с небольшого аэродрома Танай. Причины крушения, которое произошло после заваливания авиатехники на левый борт, пока выясняются. В СМИ появляются сообщения о том, что, вероятней всего, у самолета произошел отказ одного из двигателей.

Отмечается, что погибшие и пострадавшие россияне занимались специальной подготовкой в парашютном центре Кузбасса. К слову, эта организация организовывает полеты и прыжки с парашютом как для любителей, так и для спортсменов. Пострадавшие в крушении относились к последней категории.

Также на портале "Комментарии" мы рассказывали о смертельном инциденте на египетской железной дороге. По информации СМИ, число пострадавших практически достигло сотни. Больше деталей — в нашей публикации.



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Источник: https://tass.ru/proisshestviya/11696981
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