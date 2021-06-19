В России разбился самолет: что известно о пострадавших (ФОТО)

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Вечканова Елена
В России разбился учебный борт L-410 Кузбасского парашютного центра. По информации пропагандистского ресурса "ТАСС",
из 17 человек, присутствующих в самолете, минимум семеро погибли.
Крушение самолета в Кемерово. Фото: Mash
Спасательной операцией занимаются специалисты центра авиационного поисково-спасательного
центра Сибири. Согласно сообщению спасателей, парашютисты совершали очередные
маневры, выполняя спортивную подготовку.
Изначально было известно лишь о восьми раненых и четырех умерших. Однако
уже по состоянию на восемь утра (по Киевскому времени) источники утверждают, что всего пострадало 13 человек. Количество погибших возросло до семи.
Самолет поднялся в воздух с небольшого аэродрома Танай. Причины крушения,
которое произошло после заваливания авиатехники на левый борт, пока выясняются.
В СМИ появляются сообщения о том, что, вероятней всего, у самолета произошел
отказ одного из двигателей.
Отмечается, что погибшие и пострадавшие россияне занимались специальной
подготовкой в парашютном центре Кузбасса. К слову, эта организация организовывает
полеты и прыжки с парашютом как для любителей, так и для спортсменов.
Пострадавшие в крушении относились к последней категории.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что на днях в Соединенных Штатах одному из пассажирских авиалайнеров пришлось совершать преждевременную аварийную посадку. При чем здесь некоторые из пассажиров и другие подробности инцидента вы можете выяснить в нашем материале.
Также на портале мы рассказывали о смертельном инциденте на египетской железной дороге. По информации СМИ, число пострадавших практически достигло сотни. Больше деталей — в нашей публикации.
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