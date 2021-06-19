В России разбился самолет: что известно о пострадавших (ФОТО)

В России разбился учебный борт L-410 Кузбасского парашютного центра. По информации пропагандистского ресурса "ТАСС", из 17 человек, присутствующих в самолете, минимум семеро погибли.



Крушение самолета в Кемерово. Фото: Mash

Спасательной операцией занимаются специалисты центра авиационного поисково-спасательного центра Сибири. Согласно сообщению спасателей, парашютисты совершали очередные маневры, выполняя спортивную подготовку.

Изначально было известно лишь о восьми раненых и четырех умерших. Однако уже по состоянию на восемь утра (по Киевскому времени) источники утверждают, что всего пострадало 13 человек. Количество погибших возросло до семи.

Самолет поднялся в воздух с небольшого аэродрома Танай. Причины крушения, которое произошло после заваливания авиатехники на левый борт, пока выясняются. В СМИ появляются сообщения о том, что, вероятней всего, у самолета произошел отказ одного из двигателей.

Отмечается, что погибшие и пострадавшие россияне занимались специальной подготовкой в парашютном центре Кузбасса. К слову, эта организация организовывает полеты и прыжки с парашютом как для любителей, так и для спортсменов. Пострадавшие в крушении относились к последней категории.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что на днях в Соединенных Штатах одному из пассажирских авиалайнеров пришлось совершать преждевременную аварийную посадку. При чем здесь некоторые из пассажиров и другие подробности инцидента вы можете выяснить в нашем материале.

Также на портале мы рассказывали о смертельном инциденте на египетской железной дороге. По информации СМИ, число пострадавших практически достигло сотни. Больше деталей — в нашей публикации.

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