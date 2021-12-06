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Пожар в российской колонии: есть потерпевшие и погибшие

В Валдайской колонии в результате пожара погиб заключенный

сегодня, 08:38
Автор:

Козлова Альбіна
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В России произошел пожар в исправительной колонии. В результате погиб заключенный мужчина, еще четыре человека госпитализированы в больницу из-за отравления угарным дымом. Об этом сообщает российское издание "Дождь".

Пожар в российской колонии: есть потерпевшие и погибшие

В России случился пожар в колонии, фото из открытых источников

Известно, что возгорание произошло в исправительной колонии №4 в Валдае, который находится в Новгородской области. Предварительно есть несколько версий пожара. Одна из них – огонь разгорелся в результате короткого замыкания в кладовой, где хранилось постельное белье. Другая версия — огонь разгорелся из-за окурка или вышедшего из строя электроприбора в камере на первом этаже.

По информации Следственного управления в области, огонь разгорелся в штрафном изоляторе, где хранились матрасы. Из колонии были эвакуированы 29 человек. Пожар был потушен. На место прибыли работники Следственного управления Новгородской области для выяснения обстоятельств смерти заключенного и возникновения пожара. Следствие продолжается, по факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят допросы ответственных за пожарную безопасность работников колонии и руководства.

Как сообщал портал "Комментарии", в России мужчина взорвал лифт, где ехал его сосед. В Иркутске из-за враждебных отношений мужчина взорвал соседа. Русский мастерил самодельную взрывчатку и заложил ее в кабину лифта. Затем он проследил, пока сосед зайдет в лифт. В результате взрыва потерпевший получил контузию и травмы, его госпитализировали.

Также мы писали, что Россия подала в суд на Facebook и Google. Российский государственный регулятор связи Роскомнадзор возбудил дела против американских технологических компаний Google и Meta, с которых он хочет взыскать штрафы.


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Источник: https://tvrain.ru/news/v_novgorodskoj_kolonii_proizoshel_pozhar_odin_zakljuchennyj_pogib-543375/
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