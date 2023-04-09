ППК "Вагнер" пытались купить оружие в Турции - разведка США

Некоторые из документов американской разведки, которые были обнародованы накануне в соцсетях, содержат информацию, свидетельствующую, что наемники ПВК Вагнер пытались приобрести оружие в Турции. Об этом сообщает издание The Washington Post, пишут "Комментарии".



«Вагнеровцы» пытались вооружиться в Турции

Речь идет о получении свидетельства о том, что в начале февраля представители группы "Вагнер" "встречались с турецкими контактами для закупки оружия и оборудования для миссии "ПВК "Вагнер" в Мали и в Украине.

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Также в одном из отчетов отмечено, что временный президент Мали Ассими Гойта "подтвердил, что Мали может приобрести оружие в Турции от имени наемников Вагнера". Вместе с тем неизвестно знало ли официальное правительство Турции о таких переговорах и имели ли они какой-то результат.

В издании отмечают, что информация о том, что одна из стран-членов НАТО могла помогать России в войне против Украины крайне опасна. Также следует учесть тот факт, что Турция блокирует присоединение Швеции к рядам НАТО. Спикер правительства Турции отказался от комментариев журналистам, а посольство Мали в Вашингтоне не ответило на запрос.

Также в документах есть информация о том, что "ПИК "Вагнер" планирует привлекать российских заключенных к боевым действиям в Украине. Подчеркивают, что русские войска стали зависимыми от рядовых солдат. Как и в отчетах, касающихся Турции, здесь ссылаются на "сигнальную разведку", то есть перехват. Это считают одним из самых продуктивных способов сбора разведданных. Но из-за утечки есть угроза, что эти каналы могут стать недоступными, если их разоблачат.

Напомним, "Комментарии" писали, что бывший офицер ГРУ РФ перешел на сторону Украины – он хочет воевать против путинского режима в РФ ради свободы народов.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что появилась реакция США по обучению армии Китая у Тайваня. Представители Соединенных Штатов заявляют, что "внимательно наблюдают" за обучением китайской армии вблизи острова Тайвань.

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