«Праведный бой»: Путин заявил, за что умирают россияне в Украине

Российский диктатор Владимир Путин приветствовал действующих сотрудников и ветеранов Росгвардии с их профессиональным праздником. Во время выступления он особое внимание уделил подразделениям, задействованным в полномасштабном вторжении в Украину, назвав их участие в военных действиях "верной службой".

Путин отметил приоритетность сохранения жизней своих силовиков, выполняющих задачи на оккупированных территориях. "Прошу уделить этому самое серьезное внимание и передать слова поддержки и мою особую благодарность за верную службу Родине, бойцам и командирам... участникам специальной военной операции", — заявил диктатор.

В своей речи президент РФ снова использовал привычные пропагандистские нарративы о защите традиционных ценностей и борьбе за будущее последующих поколений. Он утверждает, что агрессивная война является необходимым шагом для выживания русского народа.

"Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков на своей земле, за священное, историческое право нашего народа говорить на родном языке, чтить своих предков, подлинных героев, беречь заветы и веру отцов, дедов и прадедов", — сказал глава Кремля.

По словам российского лидера, росгвардейцы и в этот момент находятся на передовой, выполняя "тяжелую боевую работу" ради имперских амбиций Москвы.

