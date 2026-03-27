«Праведний бій»: Путін заявив, за що помирають росіяни в Україні

Російський диктатор Володимир Путін привітав діючих співробітників та ветеранів Росгвардії з їхнім професійним святом. Під час виступу він особливу увагу приділив підрозділам, які задіяні у повномасштабному вторгненні в Україну, назвавши їхню участь у воєнних діях "вірною службою".

Володимир Путін.

Путін наголосив на пріоритетності збереження життів своїх силовиків, які виконують завдання на окупованих територіях. "Прошу приділити цьому найсерйознішу увагу і передати слова підтримки та мою особливу вдячність за вірну службу Батьківщині, бійцям і командирам... учасникам спеціальної військової операції", — заявив диктатор.

У своїй промові президент РФ знову використав звичні пропагандистські наративи про захист традиційних цінностей та боротьбу за майбутнє наступних поколінь. Він стверджує, що агресивна війна є необхідним кроком для виживання російського народу.

"Це праведний бій за мирне, вільне, безпечне життя для наших дітей і онуків на своїй землі, за священне, історичне право нашого народу говорити рідною мовою, шанувати своїх предків, справжніх героїв, берегти завіти і віру батьків, дідів і прадідів", — сказав очільник Кремля.

За словами російського лідера, росгвардійці і в цей момент перебувають на передовій, виконуючи "важку бойову роботу" заради імперських амбіцій Москви.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Росії спостерігається несподіване зростання популярності стаціонарного телефонного зв'язку. Про це повідомив Михайло Осєєвський, очільник компанії "Ростелеком". За його словами, громадяни почали значно частіше звертатися із запитами на встановлення домашніх телефонів.

Осєєвський підкреслив, що ця тенденція охопила навіть елітні верстви суспільства: "Багато дуже поважних людей тепер виявляють бажання мати такий апарат у себе вдома".