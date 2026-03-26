Росіяни масово повертаються до стаціонарних телефонів: серед них є «поважні люди»

У Росії спостерігається несподіване зростання популярності стаціонарного телефонного зв'язку. Про це повідомив Михайло Осєєвський, очільник компанії "Ростелеком". За його словами, громадяни почали значно частіше звертатися із запитами на встановлення домашніх телефонів.

Осєєвський підкреслив, що ця тенденція охопила навіть елітні верстви суспільства: "Багато дуже поважних людей тепер виявляють бажання мати такий апарат у себе вдома".

Паралельно з цим керівник держхолдингу зробив резонансну заяву щодо майбутнього популярних месенджерів у країні. На його думку, Telegram стрімко втрачає позиції, а WhatsApp вже фактично перестав функціонувати.

"Трафік WhatsApp відсутній як такий. Можливо, протягом певного часу щось і пробивається в мережу, але фактично його вже не існує. Тому WhatsApp помер, а Telegram помирає просто зараз", — стверджує президент "Ростелекому".

На думку посадовця, саме деградація сучасних засобів онлайн-комунікації повертає попит на традиційні дротові технології.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у росії можуть запровадити новий механізм контролю за використанням мобільного зв’язку дітьми. Оператори зв’язку разом із державними структурами повинні будуть відстежувати “підозрілу активність” на номерах, якими користуються неповнолітні, та інформувати про це їхніх батьків.

Про можливість таких змін повідомив заступник голови Ради з розвитку цифрової економіки при Раді Федерації Артем Шейкін. За його словами, наразі в законодавстві ще не прописаний чіткий алгоритм моніторингу саме дитячих номерів, однак така логіка вже закладена в нові норми і може отримати подальший розвиток.