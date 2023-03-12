Правоохранители не пустили в Молдову члена ППК "Вагнер" и раскрыли группу организаторов массовых беспорядков

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
В кишиневском аэропорту правоохранители вычислили вагнеровца и не разрешили проезд в страну. А еще раскрыли группу устроителей протестов, которые должны дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом сообщили в Пограничной полиции Молдовы, пишут "Комментарии".
Молдова не пустила в страну представителя российского “ПИК “Вагнер”
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
В полиции отметили, что за последнюю неделю не пустили в страну 182 иностранных граждан и 46 единиц транспорта. При этом 165 из них нарушили молдавское пограничное и миграционное законодательство. За семь дней в Молдову въехало 229 635 человек и 63 332 транспортных средств.
Позже в полиции Молдовы сообщили, что раскрыли группу организаторов протестов, которые должны дестабилизировать ситуацию в стране.
Глава Национальной полиции Молдовы Виорел Чернеуцяну рассказал, что накануне, 9 марта, правоохранителям удалось остановить гражданина России, прибывшего в Кишинев с целью провести обучение среди лиц, которые собирались дестабилизировать ситуацию. Они должны были начать беспорядки в том числе на акции, которую планируют на 12 марта члены и сторонники пророссийской партии Шор.
"Комментарии" также писали о том, что по разведданным США Россия пытается организовать митинги в Молдове, которые станут началом больших протестов целью которых будет свержение проевропейского правительства в стране и заменить его российскими силами.
Как сообщал портал "Комментарии", что в Молдове рассказали, как решат проблему Приднестровья.
Читайте также на портале "Комментарии" — переименование РФ в Московию — вопрос не имиджевый.
Обсуждения
Новости