Правоохранители не пустили в Молдову члена ППК "Вагнер" и раскрыли группу организаторов массовых беспорядков

В кишиневском аэропорту правоохранители вычислили вагнеровца и не разрешили проезд в страну. А еще раскрыли группу устроителей протестов, которые должны дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом сообщили в Пограничной полиции Молдовы, пишут "Комментарии".



Молдова не пустила в страну представителя российского “ПИК “Вагнер”

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“Проведенные мероприятия, на основании анализа рисков и информации, полученной совместно с национальными органами власти, в том числе и путем обмена информацией с международными партнерами, позволили нам обнаружить среди пассажиров в кишиневском аэропорту гражданина, идентифицированного как представитель вагнеровца из России. Его в последствии не пустили в Молдову и самолетом отправили в государство, откуда он прилетел“, – сообщили в полиции.

В полиции отметили, что за последнюю неделю не пустили в страну 182 иностранных граждан и 46 единиц транспорта. При этом 165 из них нарушили молдавское пограничное и миграционное законодательство. За семь дней в Молдову въехало 229 635 человек и 63 332 транспортных средств.

"С целью исключения рисков безопасности, в условиях чрезвычайного положения в Республике Молдова, а также войны, начатой Россией против Украины, на всех пунктах пропуска через государственную границу применяются протоколы безопасности, предусматривающие дополнительные контроль пересечения государственной границы для путешествующих, особенно для иностранных граждан" , – говорится в сообщении.

Позже в полиции Молдовы сообщили, что раскрыли группу организаторов протестов, которые должны дестабилизировать ситуацию в стране.

Глава Национальной полиции Молдовы Виорел Чернеуцяну рассказал, что накануне, 9 марта, правоохранителям удалось остановить гражданина России, прибывшего в Кишинев с целью провести обучение среди лиц, которые собирались дестабилизировать ситуацию. Они должны были начать беспорядки в том числе на акции, которую планируют на 12 марта члены и сторонники пророссийской партии Шор.

"Комментарии" также писали о том, что по разведданным США Россия пытается организовать митинги в Молдове, которые станут началом больших протестов целью которых будет свержение проевропейского правительства в стране и заменить его российскими силами.

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