logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.71

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Предложения Путина на столе: в Кремле объяснили, снял ли Трамп санкции с России
commentss НОВОСТИ Все новости

Предложения Путина на столе: в Кремле объяснили, снял ли Трамп санкции с России

Трамп и Путин не обсуждали вопрос снятия санкций с России

10 марта 2026, 12:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что во время телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным не обсуждался вопрос снятия санкций с России, в том числе по экспорту российской нефти в другие страны.

Предложения Путина на столе: в Кремле объяснили, снял ли Трамп санкции с России

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга ответил на вопрос, поднималась ли во время беседы тема возможного ослабления санкций против России. По словам Пескова, этот вопрос не стал предметом детального обсуждения лидеров.

"Нет, как-то подробно эта тема не фигурировала, хотя какое следствие для мировой экономики это всем хорошо известно", — сказал Песков.

Помимо этого, Песков прокомментировал предположение о возможной роли Путина как посредника в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, делать выводы о такой роли Москвы пока преждевременно.

В то же время представитель Кремля добавил, что Россия готова при необходимости способствовать снижению напряженности в регионе.

"Президент Путин с самого начала этой истории до начала боевой фазы предлагал разные варианты нашего посредничества и наших хороших услуг, которые могли бы способствовать снижению напряженности. Многие из этих предложений по-прежнему на столе, о чем вчера говорил президент", — сказал Песков.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся на фоне проведения военных действий США и Израиля против Ирана, союзника РФ в войне против Украины. После американо-израильских ударов Тегеран атаковал соседние страны, а также пригрозил перекрыть Ормузский пролив, через который проходят значительные потоки нефти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле ответили, поставил ли Трамп Путину новые условия по прекращению войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Трамп дал совет Путину о войне в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости