Предложения Путина на столе: в Кремле объяснили, снял ли Трамп санкции с России

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что во время телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным не обсуждался вопрос снятия санкций с России, в том числе по экспорту российской нефти в другие страны.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга ответил на вопрос, поднималась ли во время беседы тема возможного ослабления санкций против России. По словам Пескова, этот вопрос не стал предметом детального обсуждения лидеров.

"Нет, как-то подробно эта тема не фигурировала, хотя какое следствие для мировой экономики это всем хорошо известно", — сказал Песков.

Помимо этого, Песков прокомментировал предположение о возможной роли Путина как посредника в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, делать выводы о такой роли Москвы пока преждевременно.

В то же время представитель Кремля добавил, что Россия готова при необходимости способствовать снижению напряженности в регионе.

"Президент Путин с самого начала этой истории до начала боевой фазы предлагал разные варианты нашего посредничества и наших хороших услуг, которые могли бы способствовать снижению напряженности. Многие из этих предложений по-прежнему на столе, о чем вчера говорил президент", — сказал Песков.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся на фоне проведения военных действий США и Израиля против Ирана, союзника РФ в войне против Украины. После американо-израильских ударов Тегеран атаковал соседние страны, а также пригрозил перекрыть Ормузский пролив, через который проходят значительные потоки нефти.

