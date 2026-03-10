У Кремлі відповіли, чи поставив Трамп Путіну нові умови щодо припинення війни в Україні

У Кремлі розкрили нові подробиці телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, під час розмови американський президент не висував Росії конкретних умов щодо припинення вогню в Україні.

Дмитро Пєсков під час брифінгу отримав питання від журналістів, чи пропонував Трамп Путіну будь-які умови для переходу до мирних переговорів.

"Таких умов не виставлялося. Це вже неодноразово промовлялося, і вже добре зрозумілі всі модальності, які пов'язані з припиненням вогню. Прекрасно всім відома послідовна позиція президента Путіна", — сказав Пєсков.

Журналісти також попросили речника Кремля прокоментувати слова помічника Путіна Юрія Ушакова, який раніше заявив, що Трамп під час розмови "висловив зацікавленість у тому, щоб конфлікт в Україні завершився якнайшвидшим виходом на припинення вогню та досягненням довгострокового перемир'я".

"Але загалом справді всі зацікавлені у якнайшвидшому припиненні вогню. Тут важко з цим сперечатися", — відповів Пєсков.

Розмова між Трампом і Путіним 9 березня стала першою публічно відомою телефонною бесідою двох лідерів цього року.

