Пропозиції Путіна на столі: у Кремлі пояснили, чи зняв Трамп санкції з Росії
commentss НОВИНИ Всі новини

Пропозиції Путіна на столі: у Кремлі пояснили, чи зняв Трамп санкції з Росії

Трамп і Путін не обговорювали питання зняття санкцій з Росії

10 березня 2026, 12:55
Автор:
Slava Kot

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що під час телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним не обговорювалося питання зняття санкцій із Росії, зокрема щодо експорту російської нафти в інші країни.

Пропозиції Путіна на столі: у Кремлі пояснили, чи зняв Трамп санкції з Росії

Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков під час брифінгу відповів на питання, чи порушувалася під час бесіди тема можливого послаблення санкцій проти Росії. За словами Пєскова, це питання не стало предметом детального обговорення між лідерами.

"Ні, якось детально ця тема не фігурувала, хоча який наслідок для світової економіки це всім добре відомо", — сказав Пєсков.

Крім цього, Пєсков прокоментував припущення про можливу роль Путіна як посередника у врегулюванні конфлікту на Близькому Сході. За його словами, робити висновки про таку роль Москви наразі передчасно.

Водночас речник Кремля додав, що Росія готова за потреби сприяти зниженню напруженості в регіоні. 

"Президент Путін з самого початку цієї історії до початку бойової фази пропонував різні варіанти нашого посередництва та наших добрих послуг, які могли б сприяти зниженню напруженості. Багато з цих пропозицій, як і раніше, на столі, про що вчора говорив президент", — сказав Пєсков.

Телефонна розмова Путіна і Трампа відбулася на тлі проведення військових дій США та Ізраїлю проти Ірану, який є союзником РФ у війні проти України. Після американо-ізраїльських ударів Тегеран атакував сусідні країни, а також пригрозив перекрити Ормузьку протоку, через яку проходять значні потоки нафти.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі відповіли, чи поставив Трамп Путіну нові умови щодо припинення війни в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Трамп дав пораду Путіну щодо війни в Україні.



