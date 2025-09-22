Представитель США жестко обратился к России: что он сказал

Рубрики
Постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц заявил, что Вашингтон призывает Россию остановить провокации против стран-членов НАТО. Об этом он сказал во время заседания Совета Безопасности ООН, сообщает Sky News .
"Я хочу воспользоваться этой первой возможностью, чтобы повторить и подчеркнуть, что Соединенные Штаты и наши союзники будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Россия должна немедленно прекратить такое опасное поведение", — подчеркнул Волтц.
По его словам, несмотря на призывы Вашингтона воздержаться от подобных действий, РФ снова нарушила воздушное пространство страны НАТО.
