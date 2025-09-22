logo

BTC/USD

112702

ETH/USD

4201.02

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Представитель США жестко обратился к России: что он сказал
commentss НОВОСТИ Все новости

Представитель США жестко обратился к России: что он сказал

По словам Волтца, Россия должна начать вести прямые переговоры с Украиной.

22 сентября 2025, 21:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц заявил, что Вашингтон призывает Россию остановить провокации против стран-членов НАТО. Об этом он сказал во время заседания Совета Безопасности ООН, сообщает Sky News .

Представитель США жестко обратился к России: что он сказал

Майкл Уолтц (фото из открытых источников)

"Я хочу воспользоваться этой первой возможностью, чтобы повторить и подчеркнуть, что Соединенные Штаты и наши союзники будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Россия должна немедленно прекратить такое опасное поведение", — подчеркнул Волтц.

По его словам, несмотря на призывы Вашингтона воздержаться от подобных действий, РФ снова нарушила воздушное пространство страны НАТО.

"Я еще раз призываю Россию как постоянного члена этого совета поддерживать международный мир и безопасность, уважать суверенитет своих соседей, прекратить нарушение их воздушного пространства. И я призываю Россию вести прямые переговоры с Украиной, чтобы положить конец этой войне", — добавил дипломат.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин пригрозил миру ядерным оружием . Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова ответить на какие-либо угрозы. По его словам, этот ответ будет "не на словах", а благодаря "военно-техническим мероприятиям".

Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности РФ сделал ряд заявлений, в частности в очередной раз обвинил Запад якобы в "деградации" ситуации в мире, а также напомнил об окончании договора о ядерном разоружении.

"Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает деградировать. В результате разрушительных шагов Запада были существенно подорваны основы для диалога между государствами с ядерным оружием. Россия неоднократно говорила о проблемах в сфере стратегической стабильности", — сказал Путин.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-poland-nato-russia-trump-putin-zelenskyy-live-moscow-kremlin-12541713
Теги:

Новости

Все новости