Представитель США жестко обратился к России: что он сказал

Постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц заявил, что Вашингтон призывает Россию остановить провокации против стран-членов НАТО. Об этом он сказал во время заседания Совета Безопасности ООН, сообщает Sky News .

Майкл Уолтц (фото из открытых источников)

"Я хочу воспользоваться этой первой возможностью, чтобы повторить и подчеркнуть, что Соединенные Штаты и наши союзники будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Россия должна немедленно прекратить такое опасное поведение", — подчеркнул Волтц.

По его словам, несмотря на призывы Вашингтона воздержаться от подобных действий, РФ снова нарушила воздушное пространство страны НАТО.

"Я еще раз призываю Россию как постоянного члена этого совета поддерживать международный мир и безопасность, уважать суверенитет своих соседей, прекратить нарушение их воздушного пространства. И я призываю Россию вести прямые переговоры с Украиной, чтобы положить конец этой войне", — добавил дипломат.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин пригрозил миру ядерным оружием . Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова ответить на какие-либо угрозы. По его словам, этот ответ будет "не на словах", а благодаря "военно-техническим мероприятиям".

Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности РФ сделал ряд заявлений, в частности в очередной раз обвинил Запад якобы в "деградации" ситуации в мире, а также напомнил об окончании договора о ядерном разоружении.

"Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает деградировать. В результате разрушительных шагов Запада были существенно подорваны основы для диалога между государствами с ядерным оружием. Россия неоднократно говорила о проблемах в сфере стратегической стабильности", — сказал Путин.

