Представник США жорстко звернувся до Росії: що він сказав

Постійний представник США при ООН Майкл Волтц заявив, що Вашингтон закликає Росію зупинити провокації проти країн-членів НАТО. Про це він сказав під час засідання Ради Безпеки ООН, повідомляє Sky News.

Майкл Волтц (фото з відкритих джерел)

"Я хочу скористатися цією першою можливістю, щоб повторити і наголосити, що Сполучені Штати і наші союзники захищатимуть кожен дюйм території НАТО. Росія повинна негайно припинити таку небезпечну поведінку", – наголосив Волтц.

За його словами, попри заклики Вашингтона утриматися від подібних дій, РФ знову порушила повітряний простір країни НАТО.

"Я ще раз закликаю Росію, як постійного члена цієї ради, підтримувати міжнародний мир і безпеку, поважати суверенітет своїх сусідів, припинити порушення їхнього повітряного простору. І я закликаю Росію вести прямі переговори з Україною, щоб покласти край цій війні", – додав дипломат.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Путін пригрозив світу ядерною зброєю. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готова відповісти на будь-які загрози. За його словами ця відповідь буде "не на словах", а завдяки "військово-технічним заходам".

Володимир Путін під час наради з членами Ради безпеки РФ, зробив ряд заяв, зокрема вкотре звинуватив Захід нібито у "деградації" ситуації у світі, а також нагадав про закінчення договору про ядерне роззброєння.

"Ситуація у сфері стратегічної стабільності продовжує деградувати. Внаслідок руйнівних кроків Заходу було суттєво підірвано основи для діалогу між державами з ядерною зброєю. Росія неодноразово говорила про проблеми у сфері стратегічної стабільності", — сказав Путін.

