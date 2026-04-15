Предупреждение угрожающее: Путин готовит новую масштабную стратегию

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Россия готовит основания для так называемой "защиты" россиян в других странах.
Владимир Путин.
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что законопроект, расширяющий перечень оснований для военной интервенции, в первом чтении приняла Госдума РФ. Аналитики объясняют, что принятие такого решения позволит Владимиру Путину вводить войска в другие страны для "защиты россиян", преследуемых иностранными судами или трибуналами.
Отмечается, что депутаты РФ поддержали законопроект без всяких замечаний. Это указывает на полную консолидацию российского режима вокруг идеи вооруженного вмешательства в дела суверенных стран под надуманными юридическими предлогами.
Такая инициатива, отмечают аналитики ЦПД, в очередной раз подтверждает, что российская агрессия не ограничится Украиной. Объясняют, что Москва последовательно выстраивает законодательное обоснование, а фактически обеспечивает "юридическое оправдание" для будущих военных вторжений.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что власти РФ хотят вернуться к тоталитарным советским практикам.