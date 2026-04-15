Предупреждение угрожающее: Путин готовит новую масштабную стратегию

Россия готовит основания для так называемой "защиты" россиян в других странах.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что законопроект, расширяющий перечень оснований для военной интервенции, в первом чтении приняла Госдума РФ. Аналитики объясняют, что принятие такого решения позволит Владимиру Путину вводить войска в другие страны для "защиты россиян", преследуемых иностранными судами или трибуналами.

"Профильный комитет госдумы официально указал, что армия нужна для "противодействия русофобии" и "защиты российских организаций от посягательств". Под этими формулировками Кремль подразумевает аресты российских государственных активов и наложение санкций. Фактически Путин получит карт-бланш на ввод войск в любую страну, чье правосудие Москва будет считать "недружественным", — говорится в сообщении Центра.

Отмечается, что депутаты РФ поддержали законопроект без всяких замечаний. Это указывает на полную консолидацию российского режима вокруг идеи вооруженного вмешательства в дела суверенных стран под надуманными юридическими предлогами.

Такая инициатива, отмечают аналитики ЦПД, в очередной раз подтверждает, что российская агрессия не ограничится Украиной. Объясняют, что Москва последовательно выстраивает законодательное обоснование, а фактически обеспечивает "юридическое оправдание" для будущих военных вторжений.

"Кремль переходит к открытой стратегии глобального шантажа. Усиление коллективной безопасности и укрепление восточного фланга НАТО — единственный действенный ответ на угрозу со стороны РФ", — подытожили в ЦПД.

