Попередження загрозливе: Путін готує нову масштабну стратегію

Росія готує підстави для так званого “захисту” росіян в інших країнах.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що законопроєкт, який розширює перелік підстав для військової інтервенції, у першому читанні ухвалила Держдума РФ. Аналітики пояснюють, що прийняття такого рішення дозволить Володимиру Путіну вводити війська в інші країни для “захисту росіян”, яких переслідують іноземні суди або трибунали.

“Профільний комітет держдуми офіційно вказав, що армія потрібна для “протидії русофобії” та “захисту російських організацій від посягань”. Під цими формулюваннями Кремль має на увазі арешти російських державних активів та накладення санкцій. Фактично Путін отримає карт-бланш на введення військ у будь-яку країну, чиє правосуддя Москва вважатиме “недружнім”, — йдеться у повідомленні Центру.

Зазначається, що депутати РФ підтримали законопроєкт без жодних зауважень. Це показує повну консолідацію російського режиму навколо ідеї збройного втручання у справи суверенних держав під надуманими юридичними приводами.

Така ініціатива, зазначають аналітики ЦПД, вчергове підтверджує, що російська агресія не обмежиться Україною. Пояснюють, що Москва послідовно вибудовує законодавче обґрунтування, а фактично забезпечує “юридичне виправдання” для майбутніх військових вторгнень.

“Кремль переходить до відкритої стратегії глобального шантажу. Посилення колективної безпеки та зміцнення східного флангу НАТО — єдина дієва відповідь на загрозу з боку РФ”, — підсумували в ЦПД.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що влада РФ хоче повернутися до тоталітарних радянських практик.