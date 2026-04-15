Попередження загрозливе: Путін готує нову масштабну стратегію

Кречмаровская Наталия
Росія готує підстави для так званого “захисту” росіян в інших країнах.
Володимир Путін.
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що законопроєкт, який розширює перелік підстав для військової інтервенції, у першому читанні ухвалила Держдума РФ. Аналітики пояснюють, що прийняття такого рішення дозволить Володимиру Путіну вводити війська в інші країни для “захисту росіян”, яких переслідують іноземні суди або трибунали.
Зазначається, що депутати РФ підтримали законопроєкт без жодних зауважень. Це показує повну консолідацію російського режиму навколо ідеї збройного втручання у справи суверенних держав під надуманими юридичними приводами.
Така ініціатива, зазначають аналітики ЦПД, вчергове підтверджує, що російська агресія не обмежиться Україною. Пояснюють, що Москва послідовно вибудовує законодавче обґрунтування, а фактично забезпечує “юридичне виправдання” для майбутніх військових вторгнень.
