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Предвыборная кампания Путина пройдет без темы войны в Украине: в ISW рассказали об опасениях Кремля

Тема войны будет подниматься только при условии "очень серьезного успеха" на фронте, а не продолжения "позиционной войны"

сегодня, 09:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Позиционная затяжная война, большие потери России и отсутствие значимых побед – это даст Путин дополнительный балов в ходе предвыборной кампании. Именно поэтому в своих заявлениях и выступлениях Владимир Путин вместо обсуждения ситуации на фронте он сосредоточится на якобы стабильности России и критике Запада. О войне против Украины диктатор может говорить только, если россиянам удастся одержать серьезный успех за ближайшие несколько месяцев. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Предвыборная кампания Путина пройдет без темы войны в Украине: в ISW рассказали об опасениях Кремля

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на российские СМИ, аналитики отмечают, что президентская кампания имеет целью представить Путина как лидера, который сделал Россию "островком спокойствия".


Отмечается, что рейтинги Путина растут после выступлений, в которых он критикует Запад, и российская государственная пропаганда будет способствовать этому, все чаще публикуя истории о "трудностях" в западных странах и якобы неспособности США поддержать Украину и Израиль одновременно.

При этом, тема войны будет подниматься только при условии "очень серьезного [российского] успеха" на фронте, а не продолжения "позиционной войны".

"Беспокойство в Кремле и "Единой России" по поводу внутренней поддержки войны не является признаком того, что "Единая Россия" или доминирование Путина в российской политике сталкиваются с законной угрозой на предстоящих президентских выборах", — отмечают в ISW.

Читайте также на портале "Комментарии" - в чем состоят путинские планы – к каким последствиям приведет затягивание войны.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-8-2023
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