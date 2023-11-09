Предвыборная кампания Путина пройдет без темы войны в Украине: в ISW рассказали об опасениях Кремля

Позиционная затяжная война, большие потери России и отсутствие значимых побед – это даст Путин дополнительный балов в ходе предвыборной кампании. Именно поэтому в своих заявлениях и выступлениях Владимир Путин вместо обсуждения ситуации на фронте он сосредоточится на якобы стабильности России и критике Запада. О войне против Украины диктатор может говорить только, если россиянам удастся одержать серьезный успех за ближайшие несколько месяцев. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на российские СМИ, аналитики отмечают, что президентская кампания имеет целью представить Путина как лидера, который сделал Россию "островком спокойствия".

Отмечается, что рейтинги Путина растут после выступлений, в которых он критикует Запад, и российская государственная пропаганда будет способствовать этому, все чаще публикуя истории о "трудностях" в западных странах и якобы неспособности США поддержать Украину и Израиль одновременно.

При этом, тема войны будет подниматься только при условии "очень серьезного [российского] успеха" на фронте, а не продолжения "позиционной войны".

"Беспокойство в Кремле и "Единой России" по поводу внутренней поддержки войны не является признаком того, что "Единая Россия" или доминирование Путина в российской политике сталкиваются с законной угрозой на предстоящих президентских выборах", — отмечают в ISW.

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