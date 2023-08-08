Превратилась в мумию: в Москве нашли тело известного режиссера только спустя год после ее смерти

Известный режиссер и театральный постановщик Светлана Джимбинова из РФ была найдена без признаков жизни в ее доме, информируют российские СМИ. Джимбиновой было 83 года.

Светлана Джимбинова (фото из открытых источников)

Как сообщает источник, соседи позвонили в полицию, потому что уже много времени не видели свою соседку, а на их звонки никто не реагировал. Полицейские сломали двери квартиры режиссера, где увидели труп, уже похожий на мумию.

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Тело режиссера направили судмедэкспертам, чтобы установили причину смерти. По предварительной информации Джимбинова скончалась в январе прошлого года.

Еще проверяется версия, что смерть режиссера была еще раньше, три года тому назад, в 2020 году – именно в то время одинокая пенсионерка, по каким-то причинам начала не оплачивать коммунальные услуги. Долги ежемесячно снимали с ее пенсионного счета.

Как известно, Светлана Джимбинова раньше работала постановщиком представлений в известном театре им. Евгения Вахтангова. Еще россиянка, как режиссер, подготовила три телеспектакля — "Золушка", "Кот в сапогах" и "Об Иване-не-великане".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умерла известная российская актриса . В Российской Федерации умерла еще одна знаменитость – российская актриса Ирина Мирошниченко. Она ушла из жизни в отделении реанимации, ей было 82 года. Мирошниченко ушла из жизни, не придя в сознание. В медицинское учреждение ее привезли уже с усложненной формой гриппа.

Предварительная причина смерти звезды, как утверждают в российских СМИ, появилась полиорганная недостаточность по причине септического шока. Если обойтись без медицинских терминов, то тяжелая инфекция привела к серьезным осложнениям. Артериальное давление у артистки критически снизилось, а некоторые ткани в ее организме совсем не пропускали кислород.

