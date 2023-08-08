logo

BTC/USD

29909.92

ETH/USD

1863.53

LTC/USD

84.31

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Превратилась в мумию: в Москве нашли тело известного режиссера только спустя год после ее смерти
commentss НОВОСТИ Все новости

Превратилась в мумию: в Москве нашли тело известного режиссера только спустя год после ее смерти

Светлана Джимбинова давно исчезла из виду

8 августа 2023, 22:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Известный режиссер и театральный постановщик Светлана Джимбинова из РФ была найдена без признаков жизни в ее доме, информируют российские СМИ. Джимбиновой было 83 года.

Превратилась в мумию: в Москве нашли тело известного режиссера только спустя год после ее смерти

Светлана Джимбинова (фото из открытых источников)

Как сообщает источник, соседи позвонили в полицию, потому что уже много времени не видели свою соседку, а на их звонки никто не реагировал. Полицейские сломали двери квартиры режиссера, где увидели труп, уже похожий на мумию.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Тело режиссера направили судмедэкспертам, чтобы установили причину смерти. По предварительной информации Джимбинова скончалась в январе прошлого года.

Еще проверяется версия, что смерть режиссера была еще раньше, три года тому назад, в 2020 году – именно в то время одинокая пенсионерка, по каким-то причинам начала не оплачивать коммунальные услуги. Долги ежемесячно снимали с ее пенсионного счета.

Как известно, Светлана Джимбинова раньше работала постановщиком представлений в известном театре им. Евгения Вахтангова. Еще россиянка, как режиссер, подготовила три телеспектакля — "Золушка", "Кот в сапогах" и "Об Иване-не-великане".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умерла известная российская актриса . В Российской Федерации умерла еще одна знаменитость – российская актриса Ирина Мирошниченко. Она ушла из жизни в отделении реанимации, ей было 82 года. Мирошниченко ушла из жизни, не придя в сознание. В медицинское учреждение ее привезли уже с усложненной формой гриппа.

Предварительная причина смерти звезды, как утверждают в российских СМИ, появилась полиорганная недостаточность по причине септического шока. Если обойтись без медицинских терминов, то тяжелая инфекция привела к серьезным осложнениям. Артериальное давление у артистки критически снизилось, а некоторые ткани в ее организме совсем не пропускали кислород.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!