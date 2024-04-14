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Превратилась в вдову: забытая Кабаева появилась на людях в "черном виде" (ФОТО)

Вероятная, бывшая пассия Путина появилась на публике полностью в черном костюме

сегодня, 23:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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Известная спортсменка из РФ Алина Кабаева, называемая любовницей хозяина Кремля Владимира Путина, появилась на публике.

Превратилась в вдову: забытая Кабаева появилась на людях в "черном виде" (ФОТО)

Алина Кабаева (фото из открытых источников)

40-летняя спортсменка была на турнире Международной ассоциации "Небесная грация". Она оказала небольшую надежду украинцам, когда появилась на публике, одетая во все черное. Кабаева надела строгий черный брючный костюм, а еще дополнила его черной лентой в волосах. Свой "траурный" образ пассия президента дополнила черными челноками на высоком каблуке.

Фотографию экс-спортсменка обнародовала на собственной странице в Instagram .

Пользователи сети тут же допустили, что произошло долгожданное событие и теперь вдова Кабаева.

Превратилась в вдову: забытая Кабаева появилась на людях в ”черном виде” (ФОТО) - фото 2

Превратилась в вдову: забытая Кабаева появилась на людях в ”черном виде” (ФОТО) - фото 3

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РосСМИ показали забытую Кабаеву . Как говорят, любовница хозяина Кремля, который хочет захватить всю Украину, Алина Кабаева появилась на светском мероприятии.

Как сообщают российские пропагандистские издания, бывшая спортсменка появилась на публике в Минске, где проходил один из конкурсов художественной гимнастики. Она, прибывшая сюда не сама, ее сопровождал муж и старый друг Дмитрий Губерниев. Как утверждают пропагандисты, Кабаеву было сложно узнать. На опубликованной фотографии Алина действительно не похожа на себя. В соцсетях отмечают, что так измененная Кабаева могла ощутимо похудеть или побывала под ножом пластического хирурга.

Также "Комментарии" писали о том, что Путин во время встречи получил чертов от давней любовницы . Спортсменка Алина Кабаева, говорят, устроила целый скандал хозяину Кремля Путину, прореагировав на слухи о его новом романе. Их скандальная встреча была на прошлой неделе. При этом Кабаеву уже долгое время называют любовницей российского президента и говорят, что двое ее сыновей гимнастка родила от диктатора.



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Источник: https://www.instagram.com/p/C5pklnZoE57/?utm_source=ig_embed&ig_rid=1936e2e4-9020-4455-bd03-d497810f3d50&img_index=1
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