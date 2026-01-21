logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.25

EUR/UAH

50.72

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Президент Финляндии в двух словах описал ДНК России: что двигает Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Президент Финляндии в двух словах описал ДНК России: что двигает Путина

Александр Стубб заявил, что в основе современной России состоит из экспансии и империализма, а попытки Путина возродить империю потерпели поражение.

21 января 2026, 09:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Финляндии Александр Стубб охарактеризовал современную русскую государственность, заявив, что в её базе лежат экспансия и империализм. Несмотря на это, финский лидер уверен, что российский диктатор Владимир Путин провалил свои главные задачи по Украине и НАТО.

Президент Финляндии в двух словах описал ДНК России: что двигает Путина

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Александр Стубб в интервью The Washington Post на Всемирном экономическом форуме в Давосе рассказал, что движущей силой политики Путина является идея так называемого "русского мира" и объяснил из чего состоит ДНК РФ.

"Экспансия и империализм — это ДНК России. Движущая сила Путина — это так называемый "русский мир" — по сути, означает одну Россию, один язык, одну религию и одного лидера. Я думаю, что Путин до сих пор воспринимает распад Советского Союза как огромную трагедию", — сказал Стубб.

Президент Финляндии убежден, что попытки восстановить имперское влияние РФ потерпели поражение. Стубб перечислил ключевые геополитические провалы Путина за последние годы. По его словам, намерение покорить Украину привело к противоположному результату — страна стала еще более европейской и сплоченной. Попытка расколоть НАТО завершилась вступлением в Альянс Финляндии и Швеции, а давление на Европу лишь усилило единство ЕС.

Президент Финляндии также отметил, что стремление Кремля сдерживать оборонные расходы Запада провалилось и теперь страны НАТО все активнее инвестируют в безопасность. В итоге Стубб сказал, что "дела Путина пошли не так, как он хотел".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин направил "сигнал тревоги" для мировых лидеров.

Также "Комментарии" писали, что глава МИД РФ Лавров назвал условия России для переговоров с Украиной для окончания войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости