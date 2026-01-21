logo_ukra

Президент Фінляндії двома словами описав ДНК Росії: що рухає Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Президент Фінляндії двома словами описав ДНК Росії: що рухає Путіна

Олександр Стубб заявив, що в основі сучасної Росії складається з експансії та імперіалізму, а спроби Путіна відродити імперію зазнали поразки.

21 січня 2026, 09:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Фінляндії Олександр Стубб охарактеризував сучасну російську державність, заявивши, що в її основі лежать експансія та імперіалізм. Попри це, фінський лідер впевнений, що російський диктатор Володимир Путін провалив свої головні задачі щодо України та НАТО.

Президент Фінляндії двома словами описав ДНК Росії: що рухає Путіна

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Олександр Стубб в інтерв’ю The Washington Post на Всесвітньому економічному форумі в Давосі розповів, що рушійною силою політики Путіна є ідея так званого "русского мира" та пояснив з чого складається ДНК РФ.

"Експансія та імперіалізм — це ДНК Росії. Рухаюча сила Путіна — це так званий "русский мир" — по суті означає одну Росію, одну мову, одну релігію та одного лідера. Я думаю, що Путін досі сприймає розпад Радянського Союзу як величезну трагедію", — сказав Стубб.

Президент Фінляндії переконаний, що спроби відновити імперський вплив РФ зазнали поразки. Стубб перелічив ключові геополітичні провали Путіна за останні роки. За його словами, намір підкорити Україну призвів до протилежного результату — країна стала ще більш європейською та згуртованою. Спроба розколоти НАТО завершилася вступом до Альянсу Фінляндії та Швеції, а тиск на Європу лише посилив єдність ЄС.

Президент Фінляндії також зауважив, що прагнення Кремля стримувати оборонні витрати Заходу провалилося і тепер країни НАТО дедалі активніше інвестують у безпеку. У підсумку Стубб сказав, що "справи Путіна пішли не так, як він хотів".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін надіслав "сигнал тривоги" для світових лідерів.

Також "Коментарі" писали, що очільник МЗС РФ Лавров назвав умови Росії для переговорів з Україною щодо закінчення війни.



