Президент России и президент Китая планируют видеозвонок: что обсудят лидеры государств

Президент России Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин обсудят напряженность в Европе и "агрессивную" риторику США и НАТО во время видеозвонка в среду, 15 декабря. Такое заявление было сделано в Кремле. Об этом сообщает Reuters.

Президент России Владимир Путин пожимает руку главе Китая Си Цзиньпину - Reuters

Разговор состоится в момент высокой напряженности в отношениях обеих стран с Западом, когда Пекин находится под давлением из-за прав человека, а Москва – из-за наращивания войск у границы с Украиной.

"Ситуация в международных делах, особенно на европейском континенте, сейчас очень и очень напряженная и требует обсуждения между союзниками. Мы видим очень, очень агрессивную риторику со стороны НАТО и США, и это требует обсуждения между нами и китайцами", — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков, имея в виду Москву и Пекин.

Россия развивает более тесные связи с Китаем, поскольку ее отношения с Западом ухудшились и Путин использовал партнерство как способ сбалансировать влияние США, заключая выгодные соглашения, особенно в энергетике. В этом году он и Си договорились продлить 20-летний договор о дружбе и сотрудничестве.

Песков сказал, что они проведут долгий разговор с широкой повесткой дня, включая энергетику, торговлю и инвестиции.

Их обсуждение состоится через восемь дней после видеоразговора между Россией и США, в ходе которого президент США Джо Байден предостерег Путина от вторжения в Украину, а Путин сказал ему, что Россия нуждается в юридически обязательных гарантиях безопасности от Запада.

Как сообщали утро "Комментарии", президент США Джо Байден пообещал центральноевропейским членам НАТО "дополнительный военный потенциал" и пообещал привлечь их к принятию решений по региону.

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