При Путине каких-либо значимых изменений во внешней политики России ожидать не стоит – эксперт

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Ольга Чародий
Россия собирается предоставить Ирану усовершенствованный спутник Kanopus-V, который позволит отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке.
Kanopus-V может быть запущен из РФ (фото из открытых источников)
Что означают подобные действия РФ? Есть ли связь между ними
и предстоящей встречей президента США Джо Байдена и президента России Владимира
Путина в Женеве?
Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан считает, что в
подобных действиях РФ нет ничего удивительного.
По его мнению, тот факт, что о сделке с Ираном стало известно менее, чем за неделю до встречи Путина с Байденом, свидетельствует о том, что намерений идти на компромиссы у Кремля нет и в помине. Вадим Трюхан уверен, что Путин будет пытаться разговаривать с Байденом с позиции силы, всячески намекая на то, что нынешнее состояние дел — это на самом деле "цветочки", а Россия может организовать ещё и "ягодки".
Как сообщали ранее Иранская республика приостановила сотрудничество с ЕС в сфере защиты прав человека, борьбе с терроризмом и в вопросах нелегальной миграции. Официальный Тегеран объявил о приостановке сотрудничества по вопросам прав человека, беженцев, борьбы с терроризмом и торговлей наркотиками. Такие меры оказались ожидаемой реакцией на расширение европейских санкций.
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