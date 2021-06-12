При Путине каких-либо значимых изменений во внешней политики России ожидать не стоит – эксперт

Россия собирается предоставить Ирану усовершенствованный спутник Kanopus-V, который позволит отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке.

Kanopus-V может быть запущен из РФ (фото из открытых источников)

Что означают подобные действия РФ? Есть ли связь между ними и предстоящей встречей президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в Женеве?

Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан считает, что в подобных действиях РФ нет ничего удивительного.

"При Путине каких-либо значимых изменений во внешней политики России ожидать не стоит. Стремление расширить зону своего влияния и насолить Западу — это две основоположные цели Москвы. Предоставления оружия и товаров двойного назначения подсанкционным странам, а также тем государствам, с которым у США и других западных стран существуют долгосрочные трения, мягко говоря, один из способов насолить", — поясняет эксперт.

По его мнению, тот факт, что о сделке с Ираном стало известно менее, чем за неделю до встречи Путина с Байденом, свидетельствует о том, что намерений идти на компромиссы у Кремля нет и в помине. Вадим Трюхан уверен, что Путин будет пытаться разговаривать с Байденом с позиции силы, всячески намекая на то, что нынешнее состояние дел — это на самом деле "цветочки", а Россия может организовать ещё и "ягодки".

Как сообщали ранее Иранская республика приостановила сотрудничество с ЕС в сфере защиты прав человека, борьбе с терроризмом и в вопросах нелегальной миграции. Официальный Тегеран объявил о приостановке сотрудничества по вопросам прав человека, беженцев, борьбы с терроризмом и торговлей наркотиками. Такие меры оказались ожидаемой реакцией на расширение европейских санкций.





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