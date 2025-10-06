Приближается транзит власти: кто через год-полтора окажется во главе РФ

В России уже начался ряд необратимых процессов, главный из которых состоит в том, что российский диктатор Владимир Путин не может и не хочет остановить войну, а окружение дает ему читаемые месседжи как бесконечное продолжение войны. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.

Кремль. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что при этом Путину говорят о безграничности ресурсов, потому что ему это нравится. Элиты понимают, что процесс идет в бесконечную пропасть и готовятся к транзиту, хотя боятся об этом говорить вслух. О мифичности безграничности ресурсов понимают все.

По мнению Денисенко, пока наиболее готовым к транзиту является тандем Ковальчуки-Кириенко, хотя, предполагает эксперт, они считают, что им нужно продолжение войны еще примерно год – для достройки "чебурнета", увеличения веса в регионах и, возможно, из-за силовой составляющей. В конце концов другим главным группам нужно год-полтора, чтобы быть готовыми к транзиту.

"В России появился новый потенциальный преемник диктатора. Однако, кроме традиционных кандидатов – Николая Патрушева, секретаря Совбеза, его сына Дмитрия Патрушева, Сергея Собянина, мэра Москвы, на политическую арену выходит еще один человек. Это — сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова", —.

По словам политтехнолога, нового потенциального преемника пытаются очистить от грязи в глазах патриотически настроенных россиян из-за нежелания идти в армию и загадочную женитьбу.



